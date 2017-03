Say rượu, tưới xăng thiêu sống bạn

Ngày 15/8, BS Phạm Phước Tiến, khoa Bỏng và Tạo hình - bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoa bệnh này đang điều trị cho trường hợp của anh Thạch Tỵ (28 tuổi, ngụ tại Bà Rịa – Vũng Tàu) bị bỏng lửa xăng rất nặng.



Qua trao đổi với nạn nhân được biết, trước đó anh đang loay hoay sửa chiếc xe gắn máy cũ trong sân của khu nhà trọ thì người bạn cùng xóm là Nguyễn Thanh Phát đi nhậu về “chân nam đá chân chiêu” choàng vai bá cổ đùa giỡn. Thấy Phát đã say nên tôi gạt đi và quay sang tiếp tục ngồi sửa xe. Phát bất ngờ dùng can xăng 5 lít tôi vừa mua về, đổ lên người tôi. Thấy hành động thái quá của Phát tôi quay sang hét lên “anh điên rồi à” thì Phát vẫn cười cười trả lời “đùa chút chơi”.



Trò đùa rồ dại của kẻ say lên đến đỉnh điểm khi anh Tỵ vừa vào nhà tắm chưa kịp thay bộ đồ ướt sũng xăng thì Phát châm thuốc lá ném vào. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trùm kín lấy cơ thể của nạn nhân. Khi mọi người giập được lửa thì cũng là lúc, toàn thân anh Tỵ đã cháy đen. Ngay lập tức anh được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng rất nguy kịch.



BS Phạm Phước Tiến cho biết: “Bệnh nhân Tỵ bị bỏng nặng 87% cơ thể, trong đó có 50% bỏng độ sâu. Sau hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhân đang trong giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, tiên lượng về trường hợp này rất dè dặt.

Được biết, sau khi thiêu sống bạn cùng xóm trọ Nguyễn Thanh Phát đã trốn khỏi địa phương. Sau khi đến bệnh viện Chợ Rẫy lấy lời khai của bệnh nhân, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.



Theo Vân Sơn (Dân trí)