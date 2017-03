Say xỉn, tài xế lái ô tô tông nát cổng chào

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô mang BKS 51A-275.44 do tài xế Phạm Tấn Duy Phương (khoảng hơn 30 tuổi, chủ nhà máy đá granit Tân Hải Minh, trụ sở tại Khu công nghiệp Trà Đa, xã Trà Đa, TP Pleiku) lái xe đi trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến gần trụ sở Công an phường Chi Lăng, chiếc xe bỗng lao qua con lươn, chạy thêm chừng 50m rồi tông nát cổng chào của tổ dân phố 4 (phường Chi Lăng, cạnh trụ sở công an phường). Sau khi đâm nát cổng chào, chiếc xe lao vào một cây bàng gần đó rồi mới chịu dừng lại.

Chiếc xe tông nát tường Một người dân chứng kiến sự việc cho biết, sau khi lao qua con lươn, tài xế không thể cho xe dừng lại mà tăng tốc khiến chiếc xe "bay" vào bức tường của cổng chào tổ dân phố. “Khi tôi lôi tài xế ra thì thấy anh này nồng nặc hơi men. May mắn trong xe có túi khí nên tài xế chỉ bị thương nhẹ”, người này nói thêm. Sau khi tông vào cây bàng, chiếc xe mới chịu dừng lại. Hậu quả, tài xế bị thương phải đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Gia Lai, chiếc xe bị bẹp móp phần đầu và một bên cửa xe. Rất may khi sự việc xảy ra, đường vắng nên không có người đi đường nào bị thương. Theo Thiên Thư (Dân trí)