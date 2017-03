Say xỉn tông người rồi vác xe bỏ chạy

Vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 14 giờ trên đường Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương. Ba thanh niên đầu trần không đội nón bảo hiểm có dấu hiệu say xỉn điều khiển xe máy biển số 60Y3-7963 chạy nhanh để băng qua đường về phòng trọ.



Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe vừa băng qua gần hết đường do phóng nhanh không quan sát và có dấu hiệu say xỉn lên đã tông vào xe máy biển số 93T9-2631 do anh Lê Văn Việt sinh năm 1978 điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú tông trực diện khiến anh Việt bất tỉnh, máu chảy đầy mắt. Xe của ba thanh niên rớt bánh trước.

Mặc dù anh Việt và cả ba thanh niên đều bị thương nhưng ba thanh niên vẫn cố vác xe máy của mình bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh.

Tuy nhiên ngay sau đó, người dân đã chụp ảnh và chỉ nơi cất giấu chiếc xe gây tai nạn cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đã phải vào tận phòng trọ của ba thanh niên cách đó khoảng 800 m để kéo xe ra lại hiện trường vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.