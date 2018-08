Sẽ có phương án hỗ trợ bảo vệ phóng viên VTV Cần Thơ

Ngày 21-8, thông tin với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết đã nhận được công văn của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ (VTV Cần Thơ).

“Hiện ban giám đốc đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vị tham mưu có phương án và kế hoạch hỗ trợ bảo vệ tài sản và tính mạng cho cán bộ, phóng viên theo công văn của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ” - Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói.





Từ văn bản của Công ty Smartland mà VTV Cần Thơ phải đề nghị công an có phương án bảo vệ tài sản cơ quan và bảo vệ cán bộ, pv của mình

Trước đó, VTV Cần Thơ có văn bản gửi giám đốc Công an TP Cần Thơ, giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị chỉ đạo xác minh, làm rõ và xử lý theo pháp luật về lời cảnh báo có thể bị truy sát của lãnh đạo Công ty Smartland, đồng thời hỗ trợ phương án bảo vệ tài sản và tính mạng cho cán bộ, phóng viên trung tâm.



Văn bản cũng nêu cụ thể tên một BTV cần được công an có phương án bảo vệ (do BTV xuất hiện và tham gia sản xuất phóng sự - PV). Trong văn bản, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ cử trưởng phòng Tin tức làm đầu mối làm việc với các đơn vị có liên quan.

Sở dĩ VTV Cần Thơ có công văn đề nghị nó trên vì ngày 12-8 khi kênh Truyền hình quốc gia VTV9 phát phóng sự “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - Người tham gia mất trắng” nói về hoạt động kinh doanh lừa đảo của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Thái Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển địa ốc Greenland và Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển dự án bất động sản Smartland (phóng sự này có phần sản xuất và xuất hiện của nhóm phóng viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ-PV).

Sau đó Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM nhận được Văn bản số 001/2018/SML của Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển dự án bất động sản Smartland do Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Tĩnh ký ngày 13-8. Nội dung công văn yêu cầu gỡ phóng sự, đính chính thông tin và đưa ra cảnh báo việc gia đình giám đốc VTV9, cán bộ, nhân viên có liên quan đến phóng sự có thể bị truy sát vì đưa tin sai sự thật.