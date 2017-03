Sẽ đình chỉ điều tra vụ tưới xăng đốt vợ cũ để cùng chết

Chiều 4-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Đặng Đức Luân, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết Nguyễn Công Đức (28 tuổi, ngụ xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa) - nghi can tưới xăng đốt vợ cũ đã tử vong tối 3-6 khi đang cấp cứu tại BV Đa khoa Khánh Hòa do bị bỏng quá nặng.

Một nguồn tin khác xác nhận: Vợ cũ của Đức là Phạm Thị Thu Thúy (30 tuổi, kỹ thuật viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BV Đa khoa khu vực Ninh Hòa) hiện vẫn đang cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.HCM trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng toàn thân.

Theo Đại tá Luân, do nghi can đã chết nên công an tỉnh sẽ phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa xem xét đình chỉ điều tra vụ việc.





Cấp cứu nạn nhân vụ tẩm xăng, đốt cháy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tưới xăng đốt người xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng cũ. Theo đó, đầu giờ chiều 3-6, Nguyễn Công Đức mang theo một bịch xăng vào BV Đa khoa thị xã Ninh Hòa tìm vợ cũ là chị Phạm Thị Thu Thúy. Lúc này chị Thúy đang ở trong phòng làm việc cùng một đồng nghiệp nữ. Khi thấy Đức xông vào phòng la hét, hăm dọa nên đồng nghiệp chị Thúy hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Chị Thúy cũng định chạy trốn thì bị Đức kéo vào phòng, khóa cửa rồi tưới xăng lên cả hai người, châm lửa đốt. Đức còn lao vào ôm chị Thúy không cho chạy thoát để cả hai cùng chết. Khi lửa, khói bốc ra từ phòng làm việc, nhiều cán bộ, bác sĩ đang làm việc cạnh đó phá cửa, dập lửa nhưng cả hai đã bị bỏng nặng.

Theo người thân chị Thúy, vợ chồng Đức đã ly hôn hơn ba năm nay và chị Thúy đang sống với mẹ ruột. Dù đã ly hôn nhưng Đức thường hay chặn đánh vợ cũ.