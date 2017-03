Sẽ khởi tố tài xế tông 11 người tại sân bay

Ngày 24-2, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố tài xế gây tai nạn nghiêm trọng tại khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) làm 11 người bị thương về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 10-2, tài xế Nguyễn Duy Tân (25 tuổi) khi dừng xe trước khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa đi lưu diễn nước ngoài về thì xe bất ngờ lao tới khoảng 100 m với tốc độ cao gây tai nạn cho nhiều người.

Đến chiều 13-2, một nạn nhân bị thương nặng đã tử vong. Do vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng và có nhiều nạn nhân là người nước ngoài (Việt kiều) nên ngày 14-2, Công an quận Tân Bình đã chuyển hồ sơ cho PC45 Công an TP thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện trường xe Audi gây tai nạn tại sân bay. Ảnh: ÁI NHÂN

Theo hồ sơ ban đầu, tài xế Nguyễn Duy Tân khai rằng mình quên cài thắng tay, đạp nhầm chân ga nên gây ra tai nạn đáng tiếc.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo lái xe Tiến Bộ (TP.HCM) cho rằng để xác định nguyên nhân gây tai nạn trên thì phải xem kỹ hồ sơ của cơ quan điều tra.

Theo ông Dũng, ngày nay nhiều người sử dụng xe ô tô số tự động do có nhiều ưu điểm. “Khá nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trong thời gian qua do người lái xe số tự động không vận hành đúng cách, thuần thục và bị mất bình tĩnh. Trong vụ này, có thể nhận định nguyên nhân gây tai nạn là do tài xế đạp nhầm chân ga” - ông Dũng nói.

Điểm khác biệt cơ bản về thao tác chân ở xe số tự động là không còn chân côn, chân phải đảm nhận luôn cả chân ga và chân thắng, chân trái chỉ để dưới sàn. Chính thói quen sai lầm dùng chân trái thắng và chân phải ga của một số người chuyển từ lái số sàn sang số tự động là nguyên nhân gây tai nạn khi bị mất bình tĩnh.

Ông Nguyễn Anh Dũng cho rằng tại khu vực trả đón khách tại sân bay, tài xế ô tô không được dừng xe quá lâu. Trong tình huống trên, nếu tài xế dừng xe mà về số P (parking), tắt máy, xuống xe nhanh chóng đón người rồi đi thì không xảy ra tai nạn.

Có thể tài xế Tân chỉ dừng xe, về số N (số mo) và kéo thắng tay hoặc nhấp thắng chân. Trường hợp này, nếu tài xế thiếu cẩn trọng xe có thể trôi tự do. Khi phát hiện sự cố thì tài xế mất bình tĩnh, vào lại trong xe để xử lý thì đạp nhầm chân ga gây ra tai nạn đáng tiếc.