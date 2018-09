Sẽ khởi tố vụ án 7 người chết tại lễ hội âm nhạc

Phó Giám đốc Sở VH-TT TP Hà Nội Trương Minh Tiến thông tin tại cuộc họp báo chiều 17-9 sau khi bảy ngưởi tử vong do sốc ma túy tại đêm nhạc “Trip to the moon” như trên.



Theo ông Tiến, chương trình đêm nhạc điện tử do Công ty TNHH Kết Nối Á Châu tổ chức, quy tụ bốn nghệ sĩ trình diễn DJ, trong đó có hai nghệ sĩ Hà Lan, hai nghệ sĩ Ireland và được các cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động biểu diễn.

“Lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tại Công viên nước Hồ Tây nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018. Toàn bộ quy trình cấp phép đều đúng theo thủ tục pháp luật” - ông Tiến nói.

Ông Tiến cũng khẳng định Công ty TNHH Kết Nối Á Châu, trụ sở tại Đống Đa, Hà Nội có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn thời trang, được Sở cấp phép. Đơn vị này tổ chức một số chương trình từ năm 2016 đến nay và chưa từng bị xử lý vi phạm.

Còn Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho hay: Khoảng 23 giờ 10 ngày 16-9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện (BV) Tim Hà Nội về việc tiếp nhận hai nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập, đến khoảng 23 giờ 45, cả hai đã tử vong. Cùng thời điểm trên, cơ quan công an qua rà soát nắm được tại BV E Hà Nội đã tiếp nhận tám trường hợp đến cấp cứu, trong đó một người đã tử vong trước khi tới BV, bốn người tử vong tại BV.

Sơ bộ các nạn nhân đều dương tính với ma túy, cơ quan điều tra đang xác định ma túy họ sử dụng. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện bóng cười, tinh thể màu trắng, viên nén nghi ma túy.

“Hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và căn cứ vào kết quả điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án” - Đại tá Viện cho hay.

Báo chí đặt ra câu hỏi về việc kiểm soát số lượng người mang ma túy theo dự đêm nhạc, những người tử vong có cùng nhóm không, họ có dùng rượu do hãng nào đó tài trợ hay không. Đại tá Viện nói: “Chưa có cơ sở để xác định nhóm này có đi với nhau không, có uống rượu không. Cần phải làm việc với đơn vị tổ chức và phải chờ kết quả điều tra”. Vẫn theo Đại tá Viện, lực lượng công an chỉ tiếp quản công việc từ đêm qua khi sự việc xảy ra, còn trước đó toàn bộ công tác an ninh do Công viên nước Hồ Tây đảm nhận.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết trách nhiệm của quận Tây Hồ trong việc kiểm soát khán giả vào đại nhạc hội là chỉ cùng chỉ đạo, phối hợp với công an các ngành đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Ma túy loại gì, những người sử dụng ma túy có cùng nhóm hay không; vì sao ma túy lọt vào nơi tổ chức lễ hội âm nhạc… phải chờ kết quả điều tra” - Đại tá Viện nói thêm.

Liên quan vụ việc, chiều 17-9, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình vừa ký công văn gửi Thanh tra Bộ và Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay: Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện giao Thanh tra Bộ khẩn trương chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại cơ sở pháp lý, quy trình cấp giấy phép tổ chức chương trình “Lễ hội âm nhạc du hành tới mặt trăng”.