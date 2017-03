Sẽ khởi tố vụ bảo vệ đánh tài xế

Thương tật trên người nạn nhân cho thấy vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, cần được điều tra làm rõ.

Người bị đánh đang nguy kịch

Hôm qua, tài xế Nguyễn Thuận Phong (một trong hai người bị đánh) đã hồi tỉnh ở Bệnh viện 175 sau hai ngày nhập viện. Anh Phong bị đánh dập lá lách. Ngay trong đêm, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ lá lách bị dập. Hiện tại, anh Phong còn yếu, chưa thể tự ngồi dậy. Ăn uống và tiểu tiện phải dùng ống dẫn lưu. Mỗi lần ngồi rửa vết thương sưng tấy ở tay thì anh thấy đau bụng dữ dội.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Phong kể: “Tối 4-9, thấy bảo vệ bãi xe Tây Nam đuổi đánh anh Cường, tôi chạy ra can và nói “đậu xe trong bãi trả tiền, không cho đậu thì thôi chứ sao đánh người?”. Vừa mới nói dứt câu thì một bảo vệ quay sang dùng tuýp sắt đập vào sườn và ngực tôi tới tấp. Bây giờ tôi còn nhớ và nhận diện được từng người đã đánh tôi đêm đó”.

Cùng ngày, anh Nguyễn Huy Cường cũng được chuyển từ Bệnh viện Hóc Môn sang Bệnh viện 175 trong tình trạng nguy kịch. Anh Cường liên tục bị nhức đầu, toàn thân sưng phù, không ăn uống được. Theo bệnh án, anh bị đa chấn thương phần mềm, tay trái có vết đâm, toàn thân nhiều vết bầm. Chị Đặng Huỳnh Bảo Uyên (vợ anh Cường) mới từ Khánh Hòa vào chăm sóc chồng nói: “Anh Cường là lao động chính trong gia đình. Tôi cùng ba con nhỏ sống nhờ thu nhập từ nghề tài xế của ảnh nên hiện tại rất khó khăn”.

Theo các nhân chứng, có sáu bảo vệ tham gia đánh người và bốn tài xế bị thương. Chưa kể một số tài xế vô can khác cũng bị gậy sắt đánh trúng. Các tài xế nhận xét bảo vệ bãi xe Tây Nam đã vượt quá quyền hạn khi làm nhiệm vụ. Lúc đó không có tài xế nào dám đương đầu với tốp bảo vệ đang lăm lăm gậy sắt. Tài xế toàn tay không và chỉ biết bỏ chạy.

Sẽ khởi tố vụ án!

Điều bức xúc của thân nhân hai tài xế bị đánh phải nằm bệnh viện là ban giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ vận tải kho bãi Tây Nam chưa có một động thái thăm hỏi, hỗ trợ nào. Mặc dù trước đó, khi trả lời phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Văn Sơn - Phó Giám đốc Xí nghiệp có nói sẽ cho người đến thăm hỏi, xem xét chuyện bồi thường thuốc men.

Tổ bảo vệ bãi xe Tây Nam đã viết tường trình sự việc. Theo đó, bảo vệ Nguyễn Văn Hoàng là người tát vào mặt anh Cường, lập tức các tài xế ngồi uống bia chung với anh Cường ào ra can thiệp, dẫn đến ẩu đả.

“Hành vi đánh người gây thương tích như vậy là rất côn đồ. Chúng tôi sẽ viết đơn yêu cầu khởi tố” - anh Phong và anh Cường cho biết.

Theo người dân địa phương, một số tay anh chị, “đầu gấu” trước đây lộng hành tại Bến xe An Sương đã bị pháp luật trừng trị. Sau thời gian tạm lắng, nay hiện tượng này tái diễn tại bãi xe Tây Nam - một điểm dịch vụ đậu xe, gửi hàng có thu phí.

Sáng 5-9, những người liên quan đến vụ xô xát được mời đến Công an phường Trung Mỹ Tây lấy lời khai. Đây là vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự nghiêm trọng, lẽ ra Công an phường Trung Mỹ Tây phải báo cáo và chuyển hồ sơ đến công an quận xử lý theo thẩm quyền.Tuy nhiên, đến trưa 6-9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 12 vẫn chưa chưa nhận được báo cáo từ phường chuyển lên.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, thượng tá Trịnh Văn Tổng - Trưởng Công an quận 12 cho biết: “Quận đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ. Nếu sự việc đúng như báo chí phản ánh, công an quận sẽ khởi tố vụ án”.