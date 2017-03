Sẽ khởi tố vụ chạy xe quá tốc độ đâm CSGT bị thương

(PL)- Ngày 6-7, Công an TP Hà Tĩnh cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ hai thanh niên chạy xe máy quá tốc độ không chấp hành hiệu lệnh mà lao thẳng xe vào Trung úy Nguyễn Viết Tuấn (Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh) khiến cả ba người cùng bị thương.

Riêng Trung úy Tuấn bị thương quá nặng đã được chuyển từ Hà Tĩnh ra BV Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Trước đó, trưa 4-7, tổ công tác CSGT Công an TP Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ trên đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) phát hiện hai thanh niên trên đi xe máy Yamaha Exciter biển số 38M1-049.88 chạy với tốc độ rất nhanh nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, hai thanh niên này tăng tốc bỏ chạy, lách qua hai chiến sĩ CSGT rồi đâm thẳng vào người Trung úy Tuấn. Cú đâm mạnh khiến Trung úy Tuấn văng ra hơn 5 m, gục xuống đường. Hai thanh niên cũng bị ngã xe máy, nằm bất tỉnh. Danh tính hai thanh niên được xác định là Hoàng Văn Tài và Nguyễn Sỹ Nam (cùng trú thị trấn Thạch Hà). Trung úy Thân Viết Sinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh, cho biết: Thời điểm đó CSGT có bắn tốc độ và cho kết quả Tài chạy xe máy 80 km/giờ trong khi quy định tốc độ trong nội thành được chạy tối đa là 45 km/giờ. Tài còn có hành vi chống người thi hành công vụ như không chấp hành hiệu lệnh, đâm thẳng xe máy vào CSGT. Được biết, Tài và Nam cũng đang được cấp cứu, chăm sóc sức khỏe tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tài từng có tiền án bảy năm tù về tội cướp tài sản, Nam có tiền án hai năm tù về tội trộm cắp tài sản. ĐẮC LAM