Sẽ khởi tố vụ lật xe bồn gây cháy lớn ở Bình Phước

Về vấn đề hành lang an toàn đường bộ, ông Vũ Ngọc Lăng, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho rằng đã có các quy định rất rõ ràng, đầy đủ trong Luật Giao thông đường bộ và các nghị định liên quan. Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhiều tuyến đường người dân xây nhà sát mặt đường và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi có sự cố giao thông. Điều 15 Nghị định số 11/2010 về quy định đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn của đường có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra hai bên là: 47 m đối với đường cao tốc; 17 m đối với đường cấp I, cấp II; 13 m đối với đường cấp III; 9 m đối với đường cấp IV, cấp V; 4 m đối với đường có cấp thấp hơn cấp V. Cũng theo ông Vũ Ngọc Lăng, trong xây dựng hạ tầng, khi giải phóng mặt bằng nếu có tiền cần bồi thường luôn hành lang an toàn đường bộ hoặc chuyển đất thổ cư sang thổ canh. Đặc biệt, các địa phương không để người dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, tuyên truyền người dân không “bám” mặt đường. “Trên thế giới hiện không có nước nào dân “tràn” ra sát đường làm nhà như Việt Nam” - ông Lăng thông tin. VIẾT LONG