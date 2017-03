Sẽ kỷ luật CSGT dùng biển giả cho xe Camry

Sáng 6/2, ông Nguyễn Quang Sơn - Trưởng công an huyện Đồng Hỷ cho biết sau khi báo chí thông tin về việc Đại úy Đàm Quang Tuấn – Đội phó Đội CSGT Công an huyện Đồng Hỷ dùng biển số giả để lưu thông xe ô tô, lãnh đạo công an huyện đã tiến hành kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy biển kiểm soát 29A-226.86 gắn trên xe Camry mà ông Tuấn hàng ngày sử dụng là biển số giả.

Biển số giả mà Đại úy Đàm Quang Tuấn sử dụng

Công an huyện đã yêu cầu Đại úy Tuấn làm bản kiểm điểm, đồng thời cấm lưu thông chiếc xe Camry mà lâu nay ông Tuấn vẫn sử dụng. “Chúng tôi sẽ xem xét và có hình thức xử lý đối với Đại úy Đàm Quang Tuấn theo đúng pháp luật”- Trưởng công an huyện Đồng Hỷ cho hay.

Sau khi tậu cho mình một chiếc xe Camry, Đại úy Đàm Quang Tuấn đã sắm cho mình một biển số giả khá đẹp 29A-226.86 để lưu thông.

Xác minh tại Phòng CSGT Hà Nội thì biển kiểm soát 29A-226.86 được cấp cho một cá nhân có hộ khẩu tại Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội; loại xe là Mercedes Benz.

Cán bộ của Phòng CSGT Hà Nội cũng khẳng định biển số xe Camry mà Đại úy Đàm Quang Tuấn đang sử dụng để lưu thông chính là biển số giả.

Trưởng công an huyện Đồng Hỷ cũng thừa nhận sự việc trên và cho rằng, việc một cán bộ cảnh sát giao thông sử dụng biển số giả là điều không thể chấp nhận được.

Theo Hoàng Sang (VNN)