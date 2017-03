Sẽ làm rõ vụ “chém người trước mặt công an” ở Bình Thạnh (TP.HCM)

Công an quận đã chỉ đạo thanh tra công an quận vào cuộc để làm rõ việc nạn nhân cho rằng CSKV cởi cúc áo thách thức, chậm phản ứng để nạn nhân bị chém. Cùng với đó, công an quận cũng đã yêu cầu công an phường làm giải trình, cán bộ CSKV có liên quan làm kiểm điểm để xem xét xử lý.

Thượng tá Thắng thông tin: Theo giải trình của CSKV và công an phường, khi nhận được tin báo về việc Minh đánh con anh Phi, CSKV cùng bốn bảo vệ dân phố đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Lúc anh Phi đến nơi, anh có lời qua tiếng lại với phía Minh và to tiếng với CSKV. Vì thế CSKV yêu cầu cả hai bên về trụ sở công an phường để giải quyết. Tuy nhiên, anh Phi và phía Minh vẫn cãi nhau, không chấp hành yêu cầu của CSKV. Lúc này Minh bất ngờ lao qua đánh nhau với anh Phi. Sự việc xảy ra nhanh nên CSKV không kịp phản ứng. Giải trình cũng cho rằng cúc áo của CSKV bung ra là do ngăn cản đánh nhau, áo bị bung cúc chứ không phải anh này tháo cúc áo, thách thức anh Phi.

Anh Phi bị chém, phải vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh do gia đình anh Phi cung cấp)

Ngược lại, anh Phi thông tin cho chúng tôi rằng anh bức xúc với việc CSKV giải thích vô lý là con anh (mới 12 tuổi) lại dám đánh Minh nên bị Minh đánh lại. Vì thế anh đã cãi với CSKV và vị này cởi cúc áo trước mặt nhiều người, to tiếng, thách thức anh. “Vì hành động này mà phía Minh mới manh động, lao đến chém tôi” - anh Phi nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, nếu thông tin của anh Phi đúng thì thái độ của CSKV là sai, cần phải xử lý, chấn chỉnh. “Sự thật CSKV có hành động như thế hay không, cần xác minh, làm rõ. Chúng tôi đã chỉ đạo thanh tra công an quận vào cuộc. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định rằng không có việc khuất tất, bao che gì cho hai bên trong khi giải quyết việc mâu thuẫn của CSKV trong vụ này. Riêng việc anh Phi bị chém, cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định, củng cố hồ sơ để xử lý hình sự những người liên quan” - Thượng tá Thắng thông tin.

ÁI NHÂN