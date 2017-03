Sẽ tổng rà soát Tây lang thang

Sáng qua (19-12), tại cuộc gặp giữa lãnh đạo lực lượng cảnh sát với báo giới, nhiều vấn đề nóng đã được nêu lên như tình trạng Tây “quậy” ở TP.HCM nhưng chính quyền bó tay, việc loạn súng tự chế dẫn đến nhiều vụ trọng án mà mới nhất là vụ băng nhóm thanh toán nhau tại Quảng Ninh làm sáu người chết... Cũng tại đây, đại tá Nguyễn Cao Sơn - Cục trưởng Cục Tham mưu cho biết giai đoạn hai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009 bắt đầu ngày 16-12 và thực hiện đến hết ngày 15-2-2009. Chỉ mới qua ba ngày thực hiện, công an các địa phương đã bắt và vận động hơn 130 đối tượng truy nã, phá hơn 300 vụ đánh bạc, bắt giữ khối lượng hàng lậu trị giá gần năm tỷ đồng, thu 1,2 kg heroin...

Gỡ vướng việc xử lý Tây “quậy”

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, gần đây ở TP.HCM nổi lên tình trạng một số người nước ngoài, chủ yếu gốc Phi nhập cảnh trái phép, không đăng ký tạm trú, sống lang thang, “quậy quạng”, thậm chí phạm tội nhưng chính quyền TP không thể xử lý. Vấn đề này được thiếu tướng Phạm Quý Ngọ - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trực tiếp trả lời.

“Những tội phạm này thường có hành vi lừa đảo, cướp giật, khi bị bắt thì bất hợp tác với công an bằng cách... nói thổ ngữ. Lực lượng công an rất lúng túng khi phải xử lý các đối tượng này, vì một lần nữa lại vướng luật” - ông Ngọ nói. Lý do là vì phần lớn các nước mà các đối tượng này mang quốc tịch đều chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp với ta nên không dẫn độ được. Nếu dẫn độ được thì cũng phải loay hoay tìm kinh phí vé máy bay. Chưa hết, một số trường hợp dẫn độ về tới sân bay nước họ thì bị... từ chối tiếp nhận, đành bó tay.

Để gỡ vướng, Tổng cục Cảnh sát kiến nghị với những trường hợp nghi vấn, trước khi cho phép nhập cảnh vào Việt Nam, cơ quan chức năng có thể sẽ buộc họ phải chứng minh họ đã có vé khứ hồi, có khả năng tài chính để quay về nước họ. “Mô hình trại thu gom tạm thời những đối tượng nước ngoài lang thang cũng đã được cơ quan công an tính đến. Một kế hoạch tổng rà soát, phân loại các đối tượng này cũng đã được lên và sẽ tiến hành trong thời gian tới đây” - tướng Ngọ cho biết.

Vẫn “loạn” súng tự chế

Từ vụ nổ súng tự chế kinh hoàng khiến sáu người chết tại Quảng Ninh mới đây, đại tá Vũ Bá Dạc - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội cho biết có những bất cập trong quản lý súng tự chế hiện nay.

Theo quy định, súng tự chế không được coi là vũ khí quân dụng nên đối tượng tàng trữ không thể bị khởi tố, truy tố. “Chúng tôi cũng chỉ biết vận động người dân giao nộp. Nhưng nếu họ không nộp thì mình cũng đành chào thua. Lấy ví dụ tại tỉnh Sơn La, trong một thời gian ngắn, công an tỉnh này đã vận động dân giao nộp tới hơn 76 ngàn khẩu súng” - ông Dạc nói.

Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ kể một trường hợp điển hình tại Hải Phòng, có lần công an bắt được một người tàng trữ đến... 39 khẩu súng tự chế. Vậy nhưng loay hoay mãi mà không khởi tố được vì vướng luật, viện kiểm sát khẳng định không có điều luật nào quy định giữ súng tự chế là phạm tội. Từ những bất cập này, thiếu tướng Ngọ cho biết ngành công an đã kiến nghị Chính phủ nhanh chóng ban hành Pháp lệnh Quản lý vũ khí, trong đó quy định rõ về vũ khí tự chế.

Tội phạm băng nhóm rộ lên Theo Tổng cục Cảnh sát, trong năm 2008, lực lượng công an đã khám phá ra hơn 17 ngàn vụ án hình sự, bắt giữ 24 ngàn đối tượng. Đáng chú ý, loại tội phạm có tổ chức đã có dấu hiệu hoạt động nhiều hơn so với vài năm trước đây. Riêng trong năm 2008, hơn 2.400 băng nhóm với sự tham gia của hơn 7.000 đối tượng đã bị triệt phá, bắt giữ.