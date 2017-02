Sẽ triệu tập nhóm ‘trai làng’ ra quốc lộ nhảy múa

(PL)- Trung tá Dương Xuân Quang, Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), chiều 5-2 cho biết công an huyện đã giao Công an xã Cẩm Trung kiểm tra lại sự việc video clip quay cảnh nhóm thanh niên ra nhảy múa (ảnh) trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên).

Sau đó sẽ triệu tập nhóm thanh niên trong clip để làm rõ hành vi. Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao clip dài hơn hai phút quay cảnh một nhóm thanh niên say rượu ra quốc lộ 1A nhảy múa trước ô tô với tiếng nhạc lớn. Hành động của nhóm này gây cản trở giao thông, khiến nhiều ô tô phải chạy chậm hoặc dừng.

Theo ông Trần Hữu Thành, Trưởng Công an xã Cẩm Trung, clip trên được quay lúc chiều 2-2. Theo đó, một đám cưới ở xóm 9, xã Cẩm Trung dựng rạp cưới bên đường quốc lộ 1A. Trong quá trình ăn cưới, nhóm thanh niên chúc nhau nhiều rượu. Khi tiệc cưới kết thúc, nhóm này có biểu hiện say xỉn và kéo nhau ra lòng quốc lộ 1A. Khi lực lượng Công an xã Cẩm Trung có mặt tại hiện trường thì họ mới giải tán. Đ.LAM