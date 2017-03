Sẽ xử lý nghiêm 2 cảnh sát xịt hơi cay vào người vi phạm giao thông

Chiều 18-6, Đại tá Lê Trung Hiếu cho biết hai cảnh sát nêu trên đã bị Công an huyện Hậu Lộc đình chỉ công tác.



Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh hai chiến sĩ công an mặc áo xanh là Công an huyện Hậu Lộc đang làm việc với người vi phạm giao thông tại xã Minh Lộc.

Ngay sau khi dừng xe, giữa người vi phạm và công an có xảy ra to tiếng thì bất ngờ một trong hai cảnh sát đã rút bình hơi cay xịt vào mặt người vi phạm. Hành động này diễn ra trước sự chứng kiến của người dân địa phương.



Sau khi xịt hơi cay vào mặt dân, hai cảnh sát lên xe rời khỏi hiện trường. Ảnh cắt từ clip.

Người vi phạm bị xịt hơi cay được xác nhận là anh Đinh Văn Tập (51 tuổi), ngụ ở thôn Y Bích, xã Hải Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Theo ông Tập, vào khoảng 18 giờ, ngày 13-6, ông Tập và con trai có chở thêm một người bạn không đội mũ bảo hiểm đi ra biển thì bị Công an huyện Hậu Lộc bắt giữ.

Ông Tập giải thích với hai cảnh sát, nhà ở gần đây nên vội và xin thông cảm. Lúc này một cảnh sát tên Chương Văn Điện không cho, rồi đưa tay lấy chìa khóa xe của ông Tập.

Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn thì bất ngờ cảnh sát Điện rút bình hơi cay xịt vào mặt ông Tập. Bất bình trước việc làm của hai cảnh sát, người dân liền tri hô “công an đánh người” thì hai chiến sĩ công an lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Tập đã làm đơn gửi Công an huyện Hậu Lộc, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ sự việc. Theo ông Tập, đến thời điểm hiện tại gia đình ông vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ phía Công an huyện Hậu Lộc.