Sẽ xử lý nghiêm các công an trộm bình ắc quy

Theo đại tá Thành, từ tháng 3-2015, cán bộ Đội Thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Hòn Đất là Trung úy Nguyễn Thành Được cùng bốn chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an gồm Trần Quốc Đáng, Nguyễn Trần Tuấn Khanh, Đặng Bảo Toàn, Lê Ngọc Linh đã trộm hàng trăm bình ắcquy và một số phụ tùng khác của xe tang vật, vi phạm trật tự an toàn giao thông (bị tạm giữ) để bán phế liệu lấy tiền tiêu xài. Trong quá trình kiểm tra, Công an huyện Hòn Đất xác định cả năm người trên đều tự mình thực hiện hành vi tháo gỡ, không có sự thông đồng hay có người cầm đầu. “Sự việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của lực lượng công an nhân dân nên quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Gianglà xử lý nghiêm và đúng quy trình. Mức độ sai phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó” - trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh.