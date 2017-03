Sếp thanh tra giao thông Cần Thơ bị bắt: Hé lộ số tiền tiêu cực khủng

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trung tuần tháng 7-2016, Công an TP Cần Thơ bắt giữ ba cán bộ thanh tra giao thông TP Cần Thơ, gồm: Võ Hoàng Anh, Lý Hoàng Minh - đội trưởng và đội phó Đội 3, Đoàn Vũ Duy - đội trưởng Đội 11 Thanh tra GTVT TP Cần Thơ. Ngoài ra, công an bắt giữ Nguyễn Văn Cần - là một đối tượng ngoài xã hội, làm trung gian để nhận tiền qua tài khoản rồi chuyển cho thanh tra giao thông. Bước đầu, công an xác định qua xác minh ba tài khoản cá nhân mở tại Sacombank đã nhận số tiền hơn 3 tỉ đồng. Ngoài ra, công an xác định Minh và Hoàng Anh đã nhận qua tài khoản của HHL và TTS số tiền 320 triệu đồng… Theo Công an TP Cần Thơ, đầu năm 2016, công an nhận tin báo tố giác tội phạm nên xác lập chuyên án để triệt phá. Qua thời gian xác minh, theo dõi, đến ngày 16-7 đã thực hiện bắt Lý Hoàng Minh khi đang đi thu tiền của DN. Sau đó lần lượt bắt giữ Hoàng Anh, Cẩn và mới nhất ngày 20-7 bắt Duy. Sau sự việc các cán bộ thanh tra GTVT nói trên bị bắt giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ, lãnh đạo Sở GTVT TP Cần Thơ đã họp báo để thông tin một số nội dung có liên quan, nhìn nhận trách nhiệm khi để xảy ra tiêu cực tại lực lượng thanh tra GTVT, đồng thời tiến hành kiểm điểm, lập hội đồng kỷ luật để xử lý một số lãnh đạo thanh tra GTVT nhưng việc kỷ luật này sau đó tạm dừng…