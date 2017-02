Siết cổ bạn rồi đẩy nạn nhân xuống sông phi tang xác

Ngày 17- 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Hải (24 tuổi, trú tổ 59, phường Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi Giết người, cướp tài sản.



Cơ quan Công an đang dựng lại hiện trường vụ án. Ảnh Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 29-12-2016, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên trôi trên sông Hàn (đoạn qua phường Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Trên người nạn nhân không có vật dụng hay vật giấy tờ tùy thân. Kết quả, khám nghiệm cho thấy nạn nhân chết do bị siết cổ.

Vào thời điểm này, Cơ quan công an nhận được thông tin từ một người phụ nữ ở huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) báo có con trai tên là Đặng Văn Sang vào Đà Nẵng chơi nhưng mất liên lạc. Người phụ nữ này còn báo có một chủ tiệm xe máy gọi vào máy Sang để ở nhà đề nghị đến tiệm để đi làm công chứng chuyển quyền sử dụng chuyến xe máy Honda Winner màu đen mà con bà vừa mới dành dụm mua được.

Cơ quan Công an đã cho người mẹ này nhận dạng và xác nhận nạn nhân chính là Đặng Văn Sang (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) con trai của bà. Cùng lúc đó, cơ quan Công an đã cho người đến điều tra làm rõ người bán chiếc xe máy của Sang là Nguyễn Ngọc Hải nhưng khi cơ quan Công an triệu tập thì Hải đã bỏ trốn.

Trong thời gian bỏ trốn, Hải có liên lạc và thừa nhận với người yêu là đã sát hại anh Sang. Sau đó, Hải đã được gia đình đưa ra trình diện trước cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Hải cho biết vì ở trong hội chơi xe Winner nên Hải có chơi với Sang. Tối 29-12-2016, Sang đến nhà và rủ Hải đi dạo. Trong lúc chạy xe, Hải chê Sang chạy xe kém nên dẫn đến mâu thuẫn. Khi đến đoạn đường vắng ven sông Hàn (phía sau Công viên Châu Á), Sang dừng xe lại và chửi thề.

Lợi dụng lúc Sang quay đi chỗ khác, Hải đã tháo dây thắt lưng của mình và siết cổ Sang cho đến khi bất động. Hải lục soát, lấy chiếc ví và vứt điện thoại của Sang trước khi đẩy nạn nhân xuống sông.

Sau khi gây án, Hải đến chở người yêu đi chơi như chưa có chuyện gì. Sau đó Hải mang bán xe Honda Winner của Sang với giá 23 triệu đồng.