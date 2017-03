Siết vòng vây bắt kẻ giết 4 người ở Lào Cai

Ngày 12-8, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đến thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai) để chỉ đạo việc truy bắt Tẩn Láo Lở (24 tuổi), nghi phạm sát hại bốn người vào ngày 9-8 vừa qua.

Sau khi nghe ban chuyên án báo cáo, Thượng tướng Lê Quý Vương nhận định vụ án do mâu thuẫn, thù tức cá nhân nên các lực lượng sớm tìm ra hung thủ để ổn định đời sống cho người dân địa phương.

Theo thứ trưởng, vụ án xảy ra ở khu vực địa hình hiểm trở, ban chuyên án cần phải dựa vào quần chúng nhân dân, phối hợp, nắm bắt những thông tin từ quần chúng để sớm bắt được nghi phạm.



Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo việc phá án. Ảnh: Báo Lào Cai

Thượng tướng cũng trực tiếp thăm hỏi và giúp đỡ 30 triệu đồng để gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn.

Chiều cùng ngày, công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án để điều tra.

Theo lãnh đạo Công an huyện Bát Xát, suốt hơn hai ngày qua lực lượng công an huyện phối hợp cùng công an tỉnh, C45 Bộ Công an, bộ đội biên phòng cùng nhiều lực lượng khác truy lùng dấu vết nghi can. Các cán bộ, chiến sĩ rải quân kín các địa bàn có khả năng nghi phạm lẩn trốn, siết chặt vòng vây, chốt chặn ở các ngả đường tại huyện Bát Xát, đồng thời kiểm soát các tuyến đường tại khu vực biên giới để đề phòng nghi phạm bỏ trốn sang Trung Quốc.

“Địa bàn hiểm trở, chia cắt, đồi núi bao quanh. Nghi phạm lại là người địa phương thông thuộc địa hình nên việc truy bắt nghi phạm gặp nhiều khó khăn” - vị lãnh đạo công an cho hay.

Như chúng tôi đã thông tin, tối 9-8, Lở đến nhà chị Tẩn Tả Mẩy. Xảy ra mâu thuẫn, Lở sát hại chị này bằng một vật cứng. Sau đó, Lở sát hại hai trẻ em và một trẻ sơ sinh, lục lấy khoảng 14 triệu đồng trong nhà nạn nhân. Trước khi bỏ trốn, Lở đặt bẫy chiếc súng kíp với mục đích sát hại luôn chồng chị Mẩy nhưng may mắn là nạn nhân vào nhà bằng cửa sau.

Lở là người địa phương, có vợ con, trước đây có quan hệ tình cảm với nạn nhân Mẩy. Lở từng hiếp dâm chị này nhưng không thành…