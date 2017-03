“Siêu đạo chích” chuyên trộm cắp xe máy sa lưới

Ngày 26/12, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Quang về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Liên quan đến vụ án này, lực lượng công an đang truy bắt đồng phạm của Quang là Nguyễn Văn Việt (chưa rõ lai lịch) để điều tra xử lí cũng với hành vi trên.

“Siêu đạo chích” Lê Xuân Quang bị bắt tại cơ quan công an

Do hết tiền ăn xài, tối 22/12, Quang và Việt đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Rảo nhiều vòng “tìm mồi”, bộ đôi này phát hiện chiếc xe máy đang dựng trước số nhà 456/25/13A Bình Giã (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) nên tiếp cận. Tên Việt đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, Quang tiến đến chiếc xe máy dùng đoản phá khóa và dắt xe ra ngoài thì bị người dân phát hiện bắt giữ. Riêng đối tượng Việt đã nhanh chân bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Lê Xuân Quang khai nhận, trước khi bị bắt tên “đạo chích” này cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm cắp xe máy chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng. Số tài sản trộm cắp được, Quang đem bán cho Lê Văn Anh (ngụ phường 12, TP. Vũng Tàu). Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ các vụ án.

Trong một diễn biến khác, vào rạng sáng 23/12, tại Công ty Lixil Inax Sai Gon (ấp Phước Lộc, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng đã xảy ra vụ mất trộm tài sản khá lớn. Kẻ gian đã phá hàng rào của công ty đột nhập vào bên trong lấy 6 chiếc xe máy (có giá trị trên 100 triệu đồng). Hay vụ anh Nguyễn Huy Hoàng (trú tại đường Hùng Vương, phường 4, TP.Vũng Tàu) để xe Air Blade mang BS: 72L6 - 5997 trước cửa nhà cũng bị “đạo chích” trộm mất trong chớt nhoáng.

Táo tợn hơn, ngày 22/12, bọn trộm cướp còn sử dụng hung khí chém “con mồi” rồi cướp tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nguyễn (31 tuổi, trú tại xã Xuyên Mộc), khi chị Nguyễn điều khiển xe máy BS: 72G1 - 085.45 lưu thông đến khu vực cầu Ông Tô (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) thì bị hai thanh niên dùng dao chém vào lưng làm chị Nguyễn ngã nhào xuống đường rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Theo Thanh Thuận - T.P (Dân trí)