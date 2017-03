Siêu lừa tuổi… 70

Qua điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Sơn Tây xác định hành vi lừa đảo của Trần Minh Huyên là có thật nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Huyên (SN 1940, quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình), hiện đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm Giữa, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây. Trần Minh Huyên đã hai lần kết hôn, nhưng đều đã ly dị. Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam ngày 12-10, khi Huyên đang tá túc tại nhà người tình kém Huyên gần 40 tuổi.

Tại cơ quan điều tra bước đầu Huyên khai nhận, do trước đây từng làm việc liên quan đến ngành giáo dục nên đã nhờ người làm cho 1 chiếc thẻ có ghi chức danh là Tiến sỹ, công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục - Đào tạo để tạo dựng lòng tin với mọi người. Mặc dù đã 70 tuổi nhưng vóc dáng bề ngoài của Huyên lại trẻ hơn so với tuổi, nên mỗi khi gặp người có nhu cầu xin việc, chạy trường, Huyên đều giới thiệu mình mới ngoài 50 tuổi. Và để người bị hại tin tưởng, Huyên thường hẹn trao đổi công việc tại những hàng quán gần Bộ Giáo dục - Đào tạo, sau đó siêu lừa 70 tuổi này ung dung đi ra từ cổng Bộ Giáo dục - Đào tạo gặp người bị hại.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được 8 trường hợp là nạn nhân của Trần Minh Huyên bị lừa đảo tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Điển hình là chị Ngô Hồng Thương (SN 1975, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội), bị lừa mất 30 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Bội tại tỉnh Quảng Bình bị Huyên lừa 60 triệu đồng để lo cho con ông thi trượt đại học được vào học tại 1 trường trung cấp; Hay như trường hợp của chị Phạm Ngọc Mai (SN 1963, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) đã đưa cho Huyên số tiền 20 triệu đồng để lo cho con gái được học liên thông từ trung cấp lên đại học.

Thượng tá Phan Văn Kiểm, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây cho biết: Phần lớn các nạn nhân của Trần Minh Huyên đều là những người ít có các mối quan hệ xã hội, lại có nhu cầu cao trong việc xin việc làm, hoặc thi vào các trường học danh tiếng nên đã bị Huyên dễ dàng đưa vào “bẫy”. Việc bắt giữ Trần Minh Huyên đã khiến nhiều người đang chờ Huyên xin việc làm, đi học… khá bất ngờ, bởi ngoại hình cũng như tài thuyết phục của siêu lừa 70 tuổi đã gây ấn tượng mạnh đối với họ.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án, đề nghị ai là bị hại, hoặc có những thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo của Trần Minh Huyên xin liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an thị xã Sơn Tây để cung cấp thông tin.

