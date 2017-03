Siêu thị Maximark Cộng Hòa mất trộm 1,4 tỉ đồng

Rạng sáng 15-10-2014, tại siêu thị Maximark Cộng Hòa, bảo vệ phát hiện cửa cuốn lối ra vào cửa hàng bán đồ gỗ Đại Thành, bên trong siêu thị bị hé mở khoảng 20 cm. Thấy dấu hiệu khả nghi, bảo vệ đã báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện tại quầy tính tiền số 22 có năm két sắt để lộn xộn nghi do bị nhóm trộm kéo ra. Trong đó bốn két sắt là của quầy hàng trang sức Minh Khai SJC, chiếc còn lại của Ngân hàng ACB. Những két này bị đục phá bằng sức nóng của đèn khò lửa. Qua thống kê, cửa hàng vàng Minh Khai đã mất cuốn hóa đơn bán hàng, 37 triệu đồng tiền mặt. Một số vàng bạc, nữ trang, đá quý các loại. Ước tính tổng giá trị tài sản bị trộm gần 2,7 tỉ đồng. Ngoài ra, phòng giao dịch Ngân hàng ACB cách đó không xa cũng bị đột nhập phá ba két sắt và gây xáo trộn bên trong. Tại quầy bạc PNJ, tủ đựng két bị nạy bung. Nhóm trộm đã xì hàn gió phá bản lề ngay tại chỗ nhưng không mở được do két sắt rất nặng, cao 1,7 m. Vụ trộm táo bạo này tới nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. NG.D