'Siêu’ trộm có 4 lệnh truy nã bị sa lưới

(PLO)- Sáng 24-3, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông bắt được Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi, Nghệ An), người có hai tiền án, bốn lệnh truy nã.