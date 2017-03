Siêu trộm đêm sa lưới

Đáng chú ý, có những vụ trộm, đối tượng còn manh động đột nhập vào tầng hầm nhà dân, chờ khi họ đi ngủ để “khoắng đồ”.

Quỳnh thực hiện lại “cảnh” trèo tường rào

Những vụ trộm bí ẩn

Trong những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010, CAP Quảng An và Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều bị hại, đa số là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn về việc gia đình họ bị kẻ gian đột nhập lấy nhiều tài sản có giá trị. Điển hình, ngày 14-10-2009, CAP Quảng An tiếp nhận trình báo của bà Antonia Luedeke, quốc tịch Đức, hiện ở ngõ 31 Xuân Diệu về việc: Khoảng 1h cùng ngày, kẻ gian đã đột nhập vào nhà bà trộm cắp 1 máy tính xách tay; 1 điện thoại di động, 1 xe máy và 5 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm theo bị hại trình báo khoảng 40 triệu đồng. Mới đây nhất, bà Jane Alltemen, quốc tịch Canada, ở ngõ 31 Xuân Diệu cũng đến CAQ Tây Hồ trình báo bị kẻ gian đột nhập trộm cắp: 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 1 xe máy hiệu Astrea Grand, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 100USD và 2 triệu đồng...

Trước tình trạng các vụ trộm cắp đêm gia tăng đột biến, Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ CAQ, lực lượng công an các phường lập kế hoạch tuần tra kiểm soát, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an nhận thấy một điểm chung trong của các vụ trộm này hầu hết xảy ra tại các hộ người nước ngoài. Các gia đình này đều có cửa chính ra vào, cửa ngách có lắp cửa kính không có chắn song. Lợi dụng điều này, kẻ gian đã dùng vật cứng đập vỡ kính, mở khóa và lẻn vào trộm cắp. Song, điều làm lực lượng công an ngạc nhiên là các mảnh kính bị đập vỡ đều được dán băng dính rất chặt. Cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng các vụ trộm trên do một nhóm đối tượng thực hiện.

“Siêu trộm” Đỗ Văn Quỳnh bị CAQ Tây Hồ tóm gọn

Cảnh báo thủ đoạn đột nhập mới

Khoảng 5h ngày 28-1, tổ công tác CAP Quảng An, quận Tây Hồ triển khai lực lượng tuần tra, phục kích các đối tượng trộm đêm. Tại trước cửa số nhà 20, ngõ 1/54 Âu Cơ, tổ công tác phát hiện một đối tượng nam cầm một thanh sắt đập vào ô kính cửa ra vào ngôi nhà này. Phát hiện thấy lực lượng công an, đối tượng này nhanh như cắt trèo qua tường bao ngôi nhà bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được khoảng 50m, đối tượng đã bị các trinh sát CAP Quảng An tóm gọn.

Đối tượng khai nhận tên là Đỗ Văn Quỳnh (SN 1990), trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Kiểm tra người Quỳnh, lực lượng công an thu giữ 1 thanh sắt dài khoảng 30cm, 1 cuộn băng dính và một đôi găng tay len. Quỳnh nhận đã dùng các đồ vật trên làm công cụ để trộm cắp tài sản với thủ đoạn dán băng dính kín lên một ô kính cửa ra vào, rồi dùng thanh sắt đập mạnh. Các mảnh kính vỡ ra nhiều mảnh, tuy nhiên, do được dính chặt vào băng dính nên đã không rơi xuống đất gây tiếng động.

Khai thác mở rộng vụ án, Quỳnh khai nhận, cùng thủ đoạn trên, Quỳnh còn gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản nhà dân, và cho người nước ngoài thuê. Trong số các vụ đó, vài lần Quỳnh đi cùng bạn là Nguyễn Mạnh Hải (SN 1991), trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đáng kể nhất trong đó là vụ xảy ra tại nhà bà Jane Alltemen, quốc tịch Canada, trú tại ngõ 31 Xuân Diệu. Để chuẩn bị cho vụ trộm này, ngay từ sẩm tối 10-1, Quỳnh đã lẻn vào nhà bà Jane Alltemen, rồi “chui” xuống tầng hầm ngôi nhà nằm trốn.

Đến 0h30 sáng 11-1, phát hiện gia chủ đã ngủ say, Quỳnh lên tầng 1, trộm cắp 1 chiếc máy tính xách tay; 2 điện thoại di động; 1 ví da bên trong có 2 triệu đồng và 100USD. Trong khi “nhặt” đồ, Quỳnh phát hiện chìa khóa nhà, chìa khóa xe máy treo gần cửa ra vào đã dùng để mở cửa nhà, đồng thời dắt luôn chiếc xe máy Astrea Grand màu nâu, BKS: 29-240-T3 ra ngoài nổ máy tẩu thoát. Theo cơ quan công an, Quỳnh đã bỏ quê lên Hà Nội sống lâu nay, hiện lang thang tại khu vực chợ Long Biên.

Đến ngày 1-2, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ cho biết, CAQ Tây Hồ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hải về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, CAQ Tây Hồ đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Văn Quỳnh tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc và thu giữ được chiếc xe máy hắn trộm tại nhà bà Jane Alltemen, ngõ 31 Xuân Diệu. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu hồi được: 1 máy ảnh, 1 xe máy Wave. Vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quang Tấn (ANTĐ)