"Siêu trộm" hàng trăm triệu ở vùng quê bị sa lưới

Theo Cường Minh – Đại Dương (Dân trí)

Theo thông tin bước đầu: Vào khuya 16/7, nhà ông Nguyễn Hữu Bữu (thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ) đã bị kẻ gian đột nhập vào lấy cắp tài sản gồm điện thoại di động và tiền mặt.Qua điều tra và những chứng cứ thu thập được, Công an huyện đã xác định Đặng Ngọc Quang (SN 1981, ở tại thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền) là nghi phạm gây án. Quang bước đầu khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Lợi dụng ban đêm, chủ nhà khóa của không cẩn thận, Quang đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.Với phương thức, thủ đoạn gây án tương tự, vào đêm 1/1/2013, Quang đã đột nhập vào nhà ông Trần Quang Ích thôn An Xuân, xã Quảng An lấy trộm 78 triệu đồng tiền mặt và 8,5 chỉ vàng.Thời gian sau đó, Quang cũng đã tiến hành trộm tài sản nhà ông Hoàng Thành, nhà bà Trần Thị Ngọc đều ở thôn An Xuân, xã Quảng An. Tổng giá trị tài sản Quang trộm cắp được trên 150 triệu đồng.Hiện Công an huyện Quảng Điền đang tiếp tục thụ lý hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.