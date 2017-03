‘Siêu trộm’ xe máy ở bệnh viện sa lưới

Lực lượng trinh sát của đội chống trộm (PC45, Công an TP Cần Thơ) tiến hành bắt giữ Võ Minh Tuấn (51 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang) - là đối tượng đang có lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi làm một số thủ tục, trưa 19-10, PC45 Công an TP Cần Thơ đã bàn giao Tuấn cho Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền. Võ Minh Tuấn có sáu tiền án về tội trộm cắp, từng bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù, TAND quận 1 và quận 5 (TP.HCM) tuyên phạt cùng mức án hai năm tù, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tám năm tù, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) một năm bốn tháng tù và TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) 30 tháng tù. Sáng 19-10, khi Tuấn đang uống cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thì bị trinh sát ập vào bắt giữ theo lệnh truy nã. Tuấn được coi là “siêu trộm” đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập vào các bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Bạc Liêu để trộm cắp tài sản. Bước đầu tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận từ đầu năm 2015 đến khi bị truy nã đã thực hiện sáu vụ đột nhập các bệnh viện để trộm cắp màn hình, ổ cứng, máy vi tính, máy chiếu… GIA TUỆ