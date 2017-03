Sinh con 4 tháng, chán chồng đi bán dâm

Ngày 20/8, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, vừa bắt tạm giam đối với cặp vợ chồng Nguyễn Hữu Chánh (47 tuổi) và Nguyễn Thị Toàn (48 tuổi, trú xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) về hành vi tổ chức mại dâm.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, đêm 19/8, các trinh sát công an tỉnh phối hợp Công an huyện Phù Mỹ bất ngờ ập vào quán cơm ở khu vực Đèo Nhông (thuộc địa bàn thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh) do vợ chồng Chánh và Toàn làm chủ, bắt được 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tất cả những người liên quan được đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Tại đây, có một trong 2 gái bán dâm bị bắt khai vừa sinh con được 4 tháng. Trong một lần cãi nhau với chồng, cô này chán nản bỏ nhà ra Đèo Nhông để bán dâm.

Khu vực Đèo Nhông là điểm nóng của gái mại dâm. Công an đã liên tiếp triệt xóa nhiều điểm hoạt động mại dâm trá hình. Tuy nhiên, do lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh thân xác phụ nữ, một số chủ quán cơm, giải khát ở đây vẫn lén lút hoạt động.

Theo Infonet