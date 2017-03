Sinh viên bắt cướp

Cùng lúc đó, lực lượng CSGT - Công an huyện Từ Liêm và lực lượng CSTT - Công an thị trấn Cầu Diễn đang làm việc tại ngã tư đã kịp thời có mặt phối hợp bắt giữ đối tượng nam nói trên đưa về Công an thị trấn Cầu Diễn để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Công Cường, SN 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội và thừa nhận vừa gây ra vụ cướp ĐTDĐ của một người tham gia giao thông. Trên đường tẩu thoát, Cường đã bị một nhóm sinh viên phát hiện, đuổi theo, bắt giữ. Anh Nguyễn Xuân Hà, SN 1991, hộ khẩu thường trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - một trong những thành viên bắt cướp cho biết:

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 25-3, anh Hà đang đi xe đạp trên đường liên thôn thuộc địa bàn xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, thì nam thanh niên đi xe máy này bất ngờ vượt lên, giật chiếc ĐTDĐ của anh Hà rồi tăng ga bỏ trốn. Đạp xe đuổi theo đối tượng không kịp nhưng anh Hà nhìn thấy chiếc xe đối tượng điều khiển mang nhãn hiệu Honda, không mang BKS.

Đến 9h sáng 26-3 anh Nguyễn Xuân Hà cùng người bạn là anh Nguyễn Văn Tuấn đang điều khiển xe máy đi trên đường Di Trạch thì tình cờ phát hiện một nam thanh niên có hình dáng giống với đối tượng đã cướp chiếc ĐTDĐ của anh trước đó. Ngay sau đó, anh Hà đã gọi điện cho 4 người bạn của mình cùng phóng xe máy bám theo tên cướp, chờ cơ hội bắt giữ. Khi đến địa bàn xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, đối tượng này đã ra tay cướp giật chiếc điện thoại của anh Nguyễn Hữu Đông, SN 1991, xã Hoàng Minh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang đi xe đạp cùng chiều.

Ngay lập tức anh Hà cùng nhóm bạn vượt xe ép đối tượng và cùng lực lượng CSGT - Công an huyện Từ Liêm và CSTT - Công an thị trấn Cầu Diễn bắt giữ. Được biết, Nguyễn Công Cường là một con nghiện ma túy nhiều năm nay, không có tiền để hút, hít, Cường đã đi cướp giật. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Yến Nhi (ANTĐ)