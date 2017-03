Sinh viên buôn thuốc lắc cắn, đạp cảnh sát bị thương

Chiều 12-6, công TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Vi Văn Luật (20 tuổi) và Già Bá Thái (26 tuổi, cùng là sinh viên trường CĐ nghề ở TP Vinh) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

Luật và Thái ở các huyện miền núi Nghệ An xuống TP Vinh học nghề. Hai người bàn bạc đi buôn thuốc lắc từ Lào về bán kiếm lời. Tối 10-6, khi Luật giao hàng thì bị công an bắt giữ, thu 700 viên ma túy tổng hợp. Luật khai số ma túy trên Thái mua từ Lào về đưa cho Luật đi bán.

Công an đến phòng trọ của Thái kiểm tra. Khi thấy công an, anh ta lao ra khỏi phòng, chạy trốn. Một đại úy công an lao theo bắt giữ liền bị Thái cắn vào tay. Cảnh sát khác đến hỗ trợ liền bị dính cú đạp của Thái làm người này ngã trúng vào chiếc xe máy đang đậu nên mô tô đổ đè lên người, gây thương tích.