Sinh viên cầm súng đòi bắn chết vợ

Trước đó, Thiệu nghi ngờ vợ mình là chị Hoàng Thị Huyền (SN 1990) có nhăng nhít chuyện trai gái bên ngoài. Máu ghen nổi lên, Thiệu đã cãi nhau với vợ. Sau đó, Thiệu lấy súng tự chế và dao nhọn ra dọa giết chết vợ.

Thấy vậy, ông Lương Đình Cửu (SN 1961, bố đẻ của Thiệu) ra can ngăn, Thiệu không những không nghe mà còn đòi giết luôn bố đẻ.



Nhận được tin báo, Công an xã Thành Lâm đã báo cáo sự việc lên công an huyện đồng thời tổ chức khống chế vây bắt Thiệu cùng hung khí định gây án.

Được biết, Thiệu đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học sư phạm tại Hà Nội.

Theo Tuấn Minh (NLĐ)