Sinh viên chết treo cổ trong KTX trường

Theo T. Tiến (NLĐO)

Ngày 13-8, cơ quan CSĐT Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn khám nghiệm tử thi anh Cao Thanh Lương (SN 1989, quê tỉnh Nghệ An), là sinh viên năm thứ 4 ngành Quản trị Nhân lực I, khóa 2009 của Trường ĐH Lao động - Xã hội (cơ sở II tại đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) để điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết.Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 12-8, ông Nguyễn Văn Thất, tổ trưởng quản lý KTX cùng một nam sinh viên tên Thương đi kiểm tra khu ký túc xá (KTX) C3 nằm ở sau trường. Khi đến phòng số 14 nằm ở cuối dãy trên lầu 1 cả hai người thấy quạt trần trong phòng vẫn quay, bên trong thấy thấp thoáng một bóng người.Thấy sự việc khá lạ vì trước đó tất cả các phòng trên lầu 1 đều được Ban quản lý KTX niêm phong và buộc lại bằng dây kẽm, nên ông Thất và Thương vào kiểm tra thì cả hai hoảng hốt trước cảnh tượng thi thể một nam thanh niên trong tư thế treo lơ lửng, chân chấm sàn nhà; miệng và mũi có máu chảy, mặt phù, người tím tái. Sau đó một số sinh viên lên nhận mặt và xác định người chết là Lương.Theo một số nhân viên của trường, từ năm 2009-2011, Lương ở trong KTX, sau đó ra ngoài thuê phòng ở trọ, gần đây có đi làm ở Bình Dương. Do còn nợ môn tiếng Anh và phải thi lại một môn nên Lương chưa thể tốt nghiệp.Sáng 12-8, Lương dùng thẻ sinh viên để vào trường và vào khu KTX C3 rồi tự ý cắt dây kẽm phòng số 14 vào ở. Đến chiều cùng ngày mọi người phát hiện ra vụ việc trên.