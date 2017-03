Sinh viên mất tích Hà Phương chết bí ẩn

Sau 13 ngày mất tích, chiều tối 25-3, Công an huyện Dĩ An, Bình Dương đã xác nhận dấu vân tay của một nữ sinh chết cách đây vài ngày chính là của sinh viên Lê Thị Hà Phương (sinh năm 1993, quê Đắk Lắk, sinh viên năm cuối Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) mất tích từ sáng 13-3. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại hồ Đá, làng Đại học Thủ Đức (Dĩ An, Bình Dương). Nguyên nhân chết ban đầu được cho là ngạt nước.

Mẹ Hà Phương là bà Phan Thị Quyên cũng xác nhận đó chính là Hà Phương. Chiều qua, phía gia đình thực hiện những thủ tục sau cùng để đưa Phương về quê.

Tìm kiếm trong vô vọng

Trước đó, ngày 13-3, Phương đi thực tập từ KTX ĐH Kinh tế (quận 5 TP.HCM) đến Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình (5 đại lộ Xuyên Á, Dĩ An, Bình Dương) nhưng sau đó mất liên lạc với gia đình và mọi người. Phía Công an quận 5, nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn hội, bạn bè của Phương tỏa ra tìm Phương.

Trên Facebook, những người bạn của Phương đã lập trang cộng đồng ““Tìm người thân” Lê Thị Hà Phương” để mọi người giúp đỡ, người thân và bạn bè của Phương in tờ rơi, nhờ các báo, đài đăng tin tìm kiếm Phương.

Em Lê Thị Hà Phương. Ảnh tư liệu

Sau đó, Nguyễn Tiến Đạt, bạn cùng lớp với Phương cho biết mọi người nhận được tin có một bạn nữ chết đuối ở Dĩ An, Bình Dương có đặc điểm giống Phương. Mẹ của Phương đã đến nhận dạng, công an làm các khám nghiệm liên quan.

“Gia đình Phương chỉ có hai mẹ con. Khi biết Phương mất tích, mẹ của em đã đón xe từ Đắk Lắk vào TP.HCM để tìm kiếm và chờ tin con. Giờ thì Phương đi thật rồi” - người bạn xúc động.

Nữ sinh Phú Yên vẫn chưa ổn định tinh thần

Như chúng tôi đã thông tin, sinh viên Nguyễn Thị Diễm My (sinh năm 1993, quê Phú Yên, Trường CĐ Bách Việt) mất tích từ ngày 19-3 đã được gia đình tìm thấy tối 22-3. Ngay sau đó em được người thân đưa về quê ở huyện Đông Hòa, Phú Yên.

Đến chiều 25-3, người thân vẫn chưa cho My tiếp xúc với người ngoài. Bà Nguyễn Thị Lanh (mẹ My) giải thích: “Cháu nó chưa ổn định tinh thần, gia đình muốn để cháu nghỉ ngơi”. Cũng theo bà Lanh, đến nay My vẫn chưa cho biết nguyên nhân mình mất tích trong bốn ngày, cũng không nhớ vì sao lại có mặt ở khu vực Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào đêm 22-3, nơi My được anh mình tìm thấy.

Bà Nguyễn Thị Lý (dì My) cho biết: “Không hiểu sao cháu My lúc nhớ lúc quên. Có lúc hỏi gì nó cứ cười cười, có lúc cứ ngơ ngơ, thần người ra. Má cháu hỏi trong những ngày đó người ta có cho con ăn không, lúc thì cháu nói có, lúc lại nói không”. Người thân của My cho biết khi được tìm thấy, trên người My không hề có thương tích, cũng không có dấu hiệu xảy ra xô xát, giằng co.

Bà Lanh cho biết thêm khoảng 9 giờ sáng 19-3, My hay ai đó dùng số điện thoại của My nhá máy vào điện thoại của anh My rồi nhá máy cho mẹ My. Bà Lanh gọi lại không được nên gọi cho con trai, sau đó người thân đến trường tìm, không thấy thì chạy về phòng trọ kiếm, sau đó báo công an. Ở TP.HCM, My sống với vợ chồng anh cả, hằng ngày có anh đưa đón, nếu không thì đi xe buýt. “My trầm tính, ít giao thiệp, rất hiền, có hiếu với cha mẹ. Hồi giờ nó chưa từng đi chơi xa. Nó cũng chưa bao giờ nói đằng đông mà đi đằng tây. Mỗi khi về quê, nó chỉ quanh quẩn ở nhà, muốn đi đâu thì mẹ chở đi” - bà Lanh nói.

Theo thông tin từ gia đình, My mất tích từ sáng 19-3 sau khi lên trường nhận giấy báo thực tập. Khi có người báo tin nhận ra ở gần vòng xoay Hàng Xanh thì My đang ngồi ở một quán nước trong tình trạng ủ rũ, tinh thần hoảng loạn, thiếu bình tĩnh.

Đồng Nai: Lại thêm hai bé trai mất tích bí ẩn

Tối 25-3, chị Trần Thị Sâm (42 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết con chị là cháu Trần Vương (10 tuổi) đang đi học Trường Võ Thị Sáu (xã An Hòa, TP Biên Hòa) cùng bạn là cháu Trần Đình Chiến (12 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân) đã mất tích ba ngày và đến nay cả gia đình vẫn chưa tìm được các cháu.

Chị Sâm kể khoảng 16 giờ 30 ngày 22-3, chị đi làm về nhà trọ thì phát hiện con trai không có ở nhà. Chị Sâm cùng mọi người cuống cuồng đi tìm con nhưng đến khuya vẫn không thấy. Một người dân bán tạp hóa cho biết trước đó Vương và Chiến có ghé mua kem ăn nhưng sau đó đi đâu họ không biết. Hiện gia đình chị Sâm đã đến công an phường trình báo về việc mất tích của con trai mình.

Được biết hằng ngày đi học về Vương thường đi lượm ve chai quanh khu vực khu phố 1, phường Long Bình Tân. Ngày xảy ra vụ việc Vương đi chiếc xe đạp mini màu tím cà, mặc bộ đồ đá banh màu xanh nhạt, mang áo số 10.