Sở Du lịch cảm ơn công an đã bắt “siêu trộm”

Ngày 27-9, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã đến cảm ơn, động viên lực lượng công an tham gia phá chuyên án 916T, truy bắt “siêu trộm” Phạm Ngọc Hiếu (trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương).



Sở Du lịch Đà Nẵng cảm ơn công an đã bắt "siêu trộm" khách sạn. Ảnh: TT

Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch, cho biết ngay sau khi công an bắt được Hiếu, các doanh nghiệp du lịch, khách sạn trên địa bàn rất vui mừng. Tuy nhiên, qua các vụ việc này cũng thấy được lỗ hổng an ninh ở các khách sạn.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với công an tổ chức các lớp tập huấn về an ninh cho các nhân viên, chủ khách sạn trên địa bàn. Sở cũng khuyến cáo các khách sạn tăng cường an ninh, cảnh giác đối với các hoạt động tội phạm” - ông Vinh nói.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thông tin thêm về quá trình điều tra, truy bắt “siêu trộm” Phạm Ngọc Hiếu. “Đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, chuyên nhắm vào các khách sạn ven biển không chỉ ở Đà Nẵng mà còn gây án ở nhiều địa phương khác. Bước đầu, Hiếu khai nhận đã gây ra tám vụ đột nhập khách sạn trộm cắp từ Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn. Qúa trình truy xét đối tượng rất khó khăn vì hầu như đối tượng chưa vi phạm lần nào” - ông Mưu nói.

Trong nhiều vụ trộm, Hiếu còn mang cả áo quần của nạn nhân để qua mặt nhân viên khách sạn. “Có trường hợp trộm xong, Hiếu còn đến gặp lại nạn nhân ở Bà Nà rồi bắt chuyện, hỏi han bình thường” - một điều tra viên cho hay.



Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong khoảng thời gian từ đầu năm đến giữa tháng 9, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản của du khách khi đến lưu trú tại các khách sạn, nhà trọ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Trước tình hình trên, Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án mang bí số 916T để tiến hành điều tra các vụ trộm cắp. Qua xác minh, truy xét các đối tượng trong chuyên án, chiều tối 25-9, PC45 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hiếu tại tỉnh Hậu Giang.

Hiếu khai nhận, ngày 27-8, Hiếu đến Đà Nẵng thuê nhà nghỉ Drana (đường Nguyễn Hữu Thọ) để lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Hiếu tìm cách tiếp cận các bị hại đi tắm biển, làm quen hỏi địa chỉ số phòng, khách sạn và phòng trọ đang lưu trú.

Khi đã nắm được thông tin, Hiếu giả dạng giống khách du lịch vừa mới tắm biển xong vào khách sạn nói với nhân viên lễ tân cho lấy chìa khóa số phòng của người bị hại.

Khi được lễ tân giao chìa khóa phòng, Hiếu nhanh chóng lên mở cửa vào trong lục soát, tìm lấy tài sản rồi đem chìa khóa xuống gửi lại cho lễ tân, sau đó tẩu thoát.