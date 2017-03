Sơ tán 2.000 học sinh tiểu học vì nghi có khí độc

Các giáo viên khẩn trương điều động học sinh xuống sân trường; nhưng do sân nhỏ nên phải đưa nhiều em ra ngoài cổng trường. Nghe tin, nhiều phụ huynh đã vội vã đến trường và dắt con bỏ chạy tán loạn trước cổng trường ở đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu.

Công an phường 4 huy động lực lượng phối hợp với các giáo viên giúp học sinh ổn định trật tự. Nhiều người nghi ngờ khu vực nhà bếp của trường bị xì bình gas nhưng khi kiểm tra thì không phát hiện.

Qua kiểm tra ở phía sau dãy nhà B của Trường Tiểu học Lương Định Của, tại căn hộ 80/14/14 khu phố 4, đường Cao Thắng, phường 4, quận 3, công an phát hiện nguyên nhân do ông La Ngọc Lâm (em chủ hộ) đang đốt thùng dầu hắc khoảng 4 lít, khi ông Lâm trám trét lượng dầu hắc này trên mái tôn của căn nhà cấp 4 để chống dột đã lan khói và khí, bốc mùi khó chịu vào khu vực nhà trường làm các giáo viên, học sinh nghi là khí độc. Công an yêu cầu ông Lâm dừng ngay việc làm này.