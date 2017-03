Sóc Trăng: Chủ vũ trường Tùng ‘Ba Thay’ bị bắt

Công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an bắt bị can Trần Quốc Tuấn (ngụ phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) vào đêm 12-5 khi người này lẩn trốn ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Năm 2014, Tuấn thuê chiếc ô tô với giá 20 triệu đồng/tháng của người quen rồi mang đi cầm, lấy 120 triệu đồng bỏ trốn. Trong khoảng thời gian này, Tuấn cũng thuê xe Camry của một công ty rồi làm giấy tờ giả, mang đi cầm được 600 triệu đồng... Khi được tại ngoại điều tra, Tuấn bỏ trốn. N.ĐỨC