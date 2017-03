Sóc Trăng: Nhiều vụ giải quyết mâu thuẫn bằng đâm chém

Qua thống kê, địa phương có số ca nhập viện cao nhất là TP Sóc Trăng (33 ca), huyện Mỹ Xuyên (20 ca), huyện Long Phú (20 ca), riêng các huyện khác cũng xấp xỉ 10 ca. Cũng theo BS Hoàng, hiện nay nhân viên y tế của bệnh viện rất hoang mang khi phải tiếp nhận điều trị những ca bị đâm, chém như thế này vì lúc đưa nạn nhân vào cấp cứu, có không ít đối thủ của nạn nhân trà trộn giả làm người nhà hay người quen vào phòng để tiếp tục truy sát nạn nhân. Ngoài ra, cũng có trường hợp những kẻ này dùng hung khí đuổi chém luôn cả nhân viên y tế, nhiều lần các BS, y tá… bị rượt chém.

Ngày 24/5, Thượng tá Nguyễn Hoàng Lộc - Trưởng Công an TP Sóc Trăng, cho biết: "Trên địa bàn TP Sóc Trăng thời gian qua xảy ra nhiều vụ đâm chém nhau gây thương tích, gây mất trật tự an ninh xã hội. Lực lượng Công an thành phố đã và đang đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn, tấn công, trấn áp các lọai tội phạm, lập lại ANTT địa phương".

Xét về nguyên nhân, Thượng tá Nguyễn Hoàng Lộc cho biết: "Mặc dù xảy ra nhiều vụ đâm chém, nhưng chúng tôi xác định phần lớn do mâu thuẫn nhất thời chứ không hẳn là thanh toán theo kiểu băng nhóm". Theo hồ sơ của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Sóc Trăng, chúng tôi thấy nhiều vụ đâm, chém nhau có nguyên nhân hết sức… "lãng xẹt".

Nhóm thanh niên này chưa kịp "hành sự" thì bị lực lượng Công an TP Sóc Trăng bắt gọn.

Khoảng 22h ngày 28/4, tại khu vực cổng Trường THPT Hoàng Diệu, đường Mạc Đĩnh Chi, TP Sóc Trăng xảy ra một vụ đâm người gây thương tích và thủ phạm đã bỏ trốn. Theo ghi nhận, vào thời điểm đó, anh Lê Quang Trung (20 tuổi, ngụ tại phường 3, TP Sóc Trăng), chạy xe máy gặp và nói chuyện với một người bạn là Nguyễn Hoàng Vinh (20 tuổi, ngụ tại phường 2, TP Sóc Trăng). Sau đó anh Vinh chạy xe đi được khoảng 20m thì thấy một thanh niên đi môtô đến nói chuyện với Trung. Khi người đó chạy xe đi thì anh Vinh phát hiện Trung đổ gục xuống đường. Khi anh Vinh chạy lại thì thấy anh Trung bị đâm vào bụng liền kêu mọi người đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển lên Cần Thơ trong trạng thái rất nguy kịch. Hiện cơ quan Công an đang truy tìm hung thủ…

Vào ngày 15/5, tại một tiệm cắt tóc trên đường 30-4, phường 3 cũng xảy ra một vụ đâm người gây thương tích, nguyên nhân được xác định là do ghen tuông. Cụ thể, Sơn Thanh Bình (32 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường 3), có quan hệ "già nhân ngãi non vợ chồng" với Huỳnh Ngọc Giàu, 24 tuổi là vợ của Nguyễn Thành Tài (31 tuổi, ngụ tại nhà trọ ở phường 3), nên Tài đã nhiều lần cảnh cáo 2 người. Lúc 15h ngày 15/5, Tài thấy Bình đi trên đường liền đuổi theo đánh Bình nhưng anh này bỏ chạy vào một tiệm cắt tóc để trốn. Thấy vậy, Tài liền vào một nhà kế bên lấy con dao rồi xông vào tiệm cắt tóc đâm Bình một nhát vào lưng gây thương tích nặng...





Theo Nam Thơ - X.L (CAND)