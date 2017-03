Sới bạc di động

Nguyễn Thị Minh

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội- Công an quận Hoàng Mai phát hiện một ổ nhóm cờ bạc bằng hình thức xóc đĩa có thủ đoạn điều hành và tổ chức rất tinh vi, hoạt động lưu động trên địa bàn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Ổ cờ bạc trên mới dịch chuyển địa điểm về số nhà 72 thuộc tổ 41 phường Đại Kim. Tiến hành xác minh, các trinh sát xác định chủ “sới bạc” là Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1961), chủ ngôi nhà 4 tầng. Để đối phó với cơ quan công an, chủ sới Nguyễn Thị Minh luôn bố trí các vệ tinh canh gác ở 2 lớp cửa ra vào và chỉ những con bạc quen mới được Minh “tiếp nhận”. Khi có động, các con bạc có thể tẩu thoát theo 3 hướng cửa ngách, ban công tầng 4 và lối lên cửa tum tầng 5 để sang các nhà bên cạnh liền kề…

20h ngày 23-9, lực lượng trinh sát phát hiện các đối tượng đang tổ chức sát phạt nhau tại tầng 4 của nhà Minh. Theo phương án đã định, các trinh sát áp sát lối cửa ngách. Khi chủ chứa Nguyễn Thị Minh vừa mở cửa, các trinh sát bất ngờ ập vào. Bị các trinh sát khống chế, Minh điên cuồng la hét hòng đánh động cho các đối tượng ở phía trên bỏ chạy và tẩu tán tang vật. Tuy nhiên, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội- Công an quận Hoàng Mai đã kịp thời “đón lõng” tại các lối thoát hiểm, bắt giữ các đối tượng Trần Thị Loan; Bùi Ngọc Lan; Nguyễn Minh Quang; Chu Văn Quân; Nguyễn Văn Biển; Nguyễn Ngọc Long; Bùi Đắc Sơn; Hoàng Văn Vũ (đều trú tại quận Hoàng Mai); Đỗ Viết Thọ (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) và Lê Văn Tình (trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)… Trong số đó có con gái Minh là Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1984) và con rể là Bùi Mạnh Thưởng (sinh năm 1981), cùng trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì là “tay, chân” đắc lực giúp Minh điều hành sới bạc. Tại hiện trường, ngoài 1 bộ bát, đĩa, 4 quân vị, các chiến sỹ công an thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng hơn 60 triệu đồng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, mỗi con bạc đến chơi, Minh thu 100 nghìn đồng tiền hồ trong khoảng thời gian 3 tiếng. Trong lúc các con bạc đánh xóc đĩa, bị thua thì Vân Anh là “ngân hàng” sẵn sàng cho các đối tượng vay tiền để tiếp tục đánh bạc. Vào thời điểm lực lượng công an “đột kích” sới bạc, bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng, Vân Anh đã cầm cố cho Đỗ Viết Thọ 1 chiếc xe máy để Thọ “gỡ” bạc. Căn cứ vào các hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 27-9, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Minh về hành vi tổ chức đánh bạc và các đối tượng Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Minh Quang, Chu Văn Quân, Nguyễn Ngọc Long, Bùi Đắc Sơn về hành vi đánh bạc.

