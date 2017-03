Sới chọi gà hơn trăm triệu bị triệt phá

Ngày 24/9, công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) vừa triệt phá sới chọi gà tại lễ hội đình làng Vọng Hải. Cơ quan công an tạm giữ 4 người liên quan để điều tra gồm: Vũ Văn Hùng ( 46 tuổi ở huyện Gia Lộc, Hải Dương); Phạm Văn Yên ( 38 tuổi, ở huyện Hưng Hà, Hải Dương); Phạm Văn Tiến (30 tuổi ở quận Hải An, Hải Phòng) và Trần Minh Vương (35 tuổi ở quận Dương Kinh, Hải Phòng).

4 người bị tạm giữ hình sự gồm: Hùng, Yên, Tiến và Vương Ngày 22- 23/9, Đình làng Vọng Hải ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng tổ chức khai hội. Phần lễ vẫn được cử hành theo phong tục truyền thống nhưng còn phần hội năm nay được Ban tổ chức hội đình mở thêm hội thi đá gà chọi - một trò chơi dân gian. Lợi dụng điểm này, một số đã tổ chức sới đá gà ăn tiền. Chiều ngày 23/9, 12 người đang mải mê cá độ ăn tiền tại sới chọi gà nằm trong khuôn viên đình làng, lực lượng công an quận bất ngờ ập vào bắt. Tang vật thu giữ ngoài 3 con gà chọi, 115 triệu đồng còn có 7 xe máy cùng nhiều điện thoại di động. 12 người có mặt trong sới đá gà đa phần là người Hải Phòng, chỉ có 3 người thuộc các tỉnh lân cận như Hải Dương, Quảng Ninh. Sau khi thẩm tra, 4 người trong số này bị tạm giữ hình sự.

Theo Tri Thức