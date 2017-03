Sợi dây chuyền ‘tố’ kẻ cướp, hiếp làm chết người

Khoảng 20 giờ ngày 8-12, công an đưa Ngô Minh Mạnh Em - một trong hai nghi can thực hiện hành vi cướp, hiếp dâm làm bà BTTr. (52 tuổi) chết bên đường Hoàng Sa (xã Tân Hải, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) về trụ sở làm việc. Mạnh Em ngỡ ngàng vì không nghĩ công an tìm ra mình nhanh như vậy.

Vạch hướng phá án

Đây là kết quả của việc phán đoán trên căn cứ tang vật thu giữ tại hiện trường nên chỉ trong vòng sáu giờ vào cuộc, công an đã tìm ra thủ phạm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều 8-12, người dân phát hiện thi thể bà Tr. (52 tuổi) nằm chết bên đường có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ngay lập tức 30 cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự (PC54), công an huyện, xã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu giữ một sợi dây chuyền inox, nghi của hung thủ đánh rơi trong khi gây án.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng phá án tập trung về trụ sở PC45 vạch hướng điều tra. Tại cuộc họp, các ý kiến nhận định đây là vụ án cướp tài sản sau đó hiếp dâm. Nạn nhân còn sống khi bị xâm hại, chết do chậm được cấp cứu. Thời điểm nạn nhân bị tấn công khoảng 2 giờ sáng 8-12.

Công an cũng tiếp nhận thông tin, thời điểm xảy ra vụ án, tại khu vực hiện trường một người đàn ông đi đường chạy ngang qua thấy một thanh niên ngồi trên xe máy.

Từ các thông tin thu thập, lực lượng phá án “vẽ” chân dung nghi can: Kẻ cướp có thể nghiện ma túy, rất cần tiền, đeo dây chuyền inox. Hai đầu gối của nghi can sẽ trầy xước sau khi gây án vì khu vực nạn nhân nằm khi bị xâm hại toàn đá, cỏ…

Hai nghi can thực nghiệm lại vụ án. Sợi dây chuyền bằng inox công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: KHÁNH LY

Nghi can biến sắc khi thấy sợi dây chuyền

Từ chân dung này, công an rà soát những thanh niên nghiện ma túy trong khu vực có đặc điểm như nhận định. Thông tin từ cơ sở cho thấy Mạnh Em thường đeo dây inox giống sợi dây chuyền thu giữ tại hiện trường. Người này nghiện ma túy, chơi với một nhóm người có tiền án, tiền sự trộm cắp. Lúc công an ập vào, người này đang chơi ma túy đá cùng Nguyễn Tấn Hên và ba người khác trong một ngôi nhà cách hiện trường vụ án không xa.

Một điều tra viên cho biết: Quan sát nghi phạm, chúng tôi thấy hai đầu gối của Mạnh Em có nhiều vết trầy xước, điều này càng củng cố giả thiết về chân dung hung thủ. Công an dò xét: “Sao không thấy đeo sợi dây chuyền hằng ngày?”. Mạnh Em quanh co “hai ngày trước tháo ra cho đứa cháu hai tuổi nghịch chơi”.

“Công an quăng sợi dây chuyền ra trước mặt Mạnh Em: “Có phải sợi dây chuyền này không?”, mặt anh ta biến sắc, thừa nhận là của mình. Từ các căn cứ trên chúng tôi truy vấn phủ đầu bằng các chứng cứ, lập luận logic và nghi phạm buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội” - một công an cho hay.

Mạnh Em khai rõ sợi dây chuyền bị rơi ra trong khi chở Nguyễn Tấn Hên ép xe bà Tr. khiến cả hai cùng bị ngã. Sau khi lục túi lấy 30.000 đồng và chiếc điện thoại cũ, thấy tim nạn nhân còn đập, hai kẻ cướp khiêng nạn nhân vào lề đường thực hiện hành vi đồi bại. Vì khu vực nạn nhân nằm có nhiều đá nên đầu gối của hai nghi phạm bị trầy xước…

Sau lời khai nhận của Mạnh Em, Hên cũng thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày hôm sau, công an đã đưa hai nghi can đến hiện trường thực nghiệm lại vụ án.

Bước đầu xác định Hên vừa chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp, nghiện ma túy. Trước khi gây án, Hên và Mạnh Em cầm điện thoại để mua ma túy sử dụng và nhậu nhẹt. Tối 7-12, sau khi nhậu xong cả hai bàn nhau đi cướp, gây ra vụ án trên.

Hiện VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hên và Mạnh Em để điều tra về tội cướp và hiếp dâm.