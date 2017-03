Sớm làm rõ vụ người nhà bệnh nhân bóp cổ điều dưỡng viên

Chiều cùng ngày, Đại úy Bùi Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an phường 9 (TP Tuy Hòa, Phú Yên), cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Minh Tuyên (ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) vì có hành vi hành hung điều dưỡng viên Ngô Thị Hoài Thương.

Trước đó, rạng sáng 4-10 tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc thuộc BV Đa khoa tỉnh Phú Yên, một nhóm thanh niên đưa một người đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, xuất huyết tiêu hóa, nôn ra máu. Sau khi tiếp nhận, điều dưỡng viên Ngô Thị Hoài Thương chuẩn bị truyền dịch cho bệnh nhân này thì bất ngờ bị Nguyễn Minh Tuyên là người trong nhóm thanh niên nói trên đến chụp cổ áo, bóp cổ, đẩy chị Thương vào tường. Một người bệnh ở gần đó kịp thời can ngăn nên điều dưỡng Thương không bị thương tích nhưng tinh thần hốt hoảng.

