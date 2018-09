Sớm xét xử vụ sát hại 2 vợ chồng trong đêm

Ngày 4-9, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, gửi thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Hải Dương về việc phá thành công vụ án giết người tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.



Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2-9. Chiến công của này đã góp phần ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.



Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa tội phạm.



Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 0 giờ 30 ngày 17-8, tại số nhà 6 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến (phường Hồng Châu, TP Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng khiến hai người tử vong.



Danh tính hai nạn nhân là ông Đặng Văn Trường (41 tuổi) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi). Ông Trường được phát hiện tử vong trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người. Cạnh đó, bà Hoa bị thương nặng, được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển BV Việt Đức điều trị, đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày thì tử vong.



Sau gần 20 ngày điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ bắt giữ được nghi phạm trong vụ án là Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú tại TP Hưng Yên).



Tráng từng có một tiền án về tội hiếp dâm, một tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.



Quá trình điều tra, công an khám xét chỗ ở của Tráng và thu giữ một con dao có ADN của nghi phạm và nạn nhân. Tuy nhiên, Tráng không thừa nhận hành vi phạm tội.



Xác định có đủ căn cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tráng về tội giết người.



Tiếp tục kiên quyết đấu tranh, phải đến sáng nay 3-9, Tráng mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Theo đó, vào khoảng 0 giờ 15 ngày 17-8, Tráng đột nhập vào gia đình ông Đặng Văn Trường (nạn nhân) để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện. Nghi phạm đã sử dụng dao bầu đâm nhiều nhát khiến cả hai vợ chồng nạn nhân tử vong.