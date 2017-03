Ngày 23/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mộc Châu thi hành lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với Giàng A Nhà, 29 tuổi, trú xã Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La).

Theo thông tin ban đầu, Giàng A Nhà đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 1 xe ô tô và một số tang vật khác. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Hiếu Quỳnh (CAND)