Sơn La: Nhắc con tu chí làm ăn bị con đâm chết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố hình sự với Mùi Anh Quang (18 tuổi) ở Thải Thượng, xã Mường Thải - Phù Yên - Sơn La về tội giết người.



Sự việc xảy ra vào trưa ngày 29/7, trong khi ăn cơm, ông Mùi Ngọc Uốn (SN 1966, bố của Quang khuyên con trai tu chí làm ăn, không rượu chè nữa. Nghe vậy, Quang tỏ thái độ không hài lòng. Sẵn có tí men rượu trong người, Quang nổi cáu và cãi nhau gay gắt với bố.



Sau khi to tiếng, Quang lao vào đánh bố nhưng được mẹ can nên ông Uốn bỏ chạy sang nhà hàng xóm.



Khi ông Uốn chạy đến nhà ông Săn gần đó thì Quang vẫn đuổi theo. Ông Uốn tiếp tục mắng Quang. Quang tức giận rút ngay con dao nhọn của nhà ông Săn treo trên vách phi thẳng về phía bố mình. Con dao đã cắm thẳng vào lưng ông Uốn khiến ông gục xuống, tử vong.



Sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện phù Yên đã phối hợp với Công an xã Mường Thải bắt giữ Mùi Anh Quang.





Theo Quốc Đô (DT)