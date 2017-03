Sơn nữ ngây thơ bị lừa bán với giá 1,6 triệu đồng

Ngày 23/3, Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết thực hiện các quyết định khởi tố vụ án, bị án và bắt tạm giam đối với Lò Thị Mây (SN 1986, trú tại xã Mường Kim, Than Uyên) về hành vi mua bán người.



Trước đó, Công an huyện Than Uyên nhận được trình báo của anh Lò Văn Hợp (SN 1984, trú tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) về việc em gái anh là Lò Thị Phương (SN 1987) đã bị Lò Thị Mây và Lò Thị Giót (cùng trú tại xã Mường Kim,Than Uyên) lừa bán.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua điều tra xác minh, cơ quan công an đã bắt được Lò Thị Mây. Tại cơ quan điều tra Mây khai nhận, ngày 18/3/2010, đã cùng Lò Thị Giót đưa Lò Thị Phương sang Lào Cai bán được 1,6 triệu đồng.



Hiện cơ quan Công an đang truy bắt Lò Thị Giót và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.





