Sòng bạc 17 người trong quán cà phê ở Bình Dương

Ngày 5-4, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) triệt phá một sòng bạc, bắt giữ 17 nghi can, thu giữ hơn 100 triệu đồng.



Tang vật vụ đánh bạc trong quán cà phê. Ảnh: Vũ Hội

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 4-4, các trinh sát ập vào bắt quả tang tại quán cà phê Nâu (khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) do Nguyễn Thị Mỹ (40 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ có 16 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một bộ xóc đĩa cùng hơn 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác.



Tại cơ quan công an các nghi can khai nhận, gần một tháng nay tại quán cà phê này nghi can Đỗ Hữu Hoàng (54 tuổi, quê Quảng Ngãi) tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau, dưới hình thức xóc đĩa, mỗi ván các con bạc đặt cược từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng. Riêng bà Mỹ hằng ngày cho mượn địa điểm quán cá phê, bán bài tây và bán nước cho các con bạc sát phạt.