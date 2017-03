Sòng bạc "dỗ" học sinh

Ngay sau khi nhận được thông tin về điểm tổ chức đánh bạc bằng trò chơi điện tử theo kiểu công ty nói trên, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành các biện pháp xác minh.

Kết quả cho thấy, chủ ngôi nhà có tổ chức đánh bạc điện tử là ông Nguyễn Như Ngọc, hiện thường trú tại 1/293 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng. Vào tháng 8/2008, ông Ngọc cho Nguyễn Văn Hải, 48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ-Vận tải Tuấn Đạt, có trụ sở chính ở 97 Mê Linh, Lê Chân, Hải Phòng ký hợp đồng thuê với giá 1,5 triệu đồng/tháng.

Tại đây, Nguyễn Văn Hải cho lắp đặt tổng cộng 21 máy trò chơi điện tử có thưởng và đưa vào hoạt động từ đó đến nay. Thực chất, Công ty này đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Điện tử Tinh Hỏa, Quảng Châu, Trung Quốc (bên A), để cùng hợp tác kinh doanh "giải trí tổng hợp" với thời hạn 5 năm (từ 10/8/2008 - 10/8/2013). Theo đó, Công ty Tuấn Đạt (bên B) chịu trách nhiệm lo về địa điểm, cở sở hạ tầng, tuyển dụng nhân viên. Còn Công ty TNHH Điện tử Tinh Hỏa chịu trách nhiệm đầu tư thiết bị và kỹ thuật.

Cũng theo những kết quả xác minh, 2 công ty này đã thu lợi nhuận hàng chục triệu đồng/tháng và chia đều mỗi bên 50%. Một điều rất đáng chú ý, giám đốc Hải đã tự trưng biển "Công ty TNHH Tuấn Đạt - Câu lạc bộ vui chơi giải trí" không đúng với thương hiệu của công ty mình và cái tên đó cũng không có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý chức năng của thành phố.

Núp dưới vỏ bọc đó, tại đây đã tổ chức sòng bạc kiểu như ở Casino Đồ Sơn. Chỉ có điều qui mô nhỏ hơn và không được cấp phép. Đối chiếu các điều kiện tại Điều 5, Quyết định số 32/2003/QĐ-TTG ngày 27/2/2003 của Chính phủ ban hành qui chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, câu lạc bộ vui chơi giải trí của Hải không phải nằm trên địa điểm riêng biệt (thuộc khách sạn 3 sao trở lên), thường xuyên có số lượng lớn người nước ngoài lưu trú. Đây cũng không phải là khu vui chơi giải trí phù hợp với điều kiện của địa phương, được UBND thành phố cho phép và cũng không có giấy phép hoạt động trò chơi điện tử có thưởng. Nguy hiểm hơn, sòng bạc lớn này nằm trên trục đường đông dân cư nhất thành phố, thường xuyên lôi cuốn khá đông học sinh, sinh viên bỏ học tới tụ tập chơi bời, đốt tiền của gia đình.

Trước những sai phạm của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Tuấn Đạt, hồi 15h00 ngày 17/2, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hải Phòng phối hợp của Chi cục Quản lý thị trường thành phố, Công an quận Lê Chân đã tiến hành kiểm tra hành chính "Câu lạc bộ vui chơi giải trí" nói trên. Tại thời điểm đó, cơ sở trên không xuất trình được giấy tờ kinh doanh đủ điều kiện.

Chi cục Quản lý thị trường đã ra quyết định tạm giữ 16 máy đánh xèng hình chữ nhật, 1 máy đánh xèng hình bát giác, 78 kg xèng, 3 máy chơi điện tử, 1 máy đua xe ôtô và 1 máy gắp thú bông. Tất cả các thiết bị trên đều do Trung Quốc sản xuất. Cơ quan An ninh cũng đã tạm lưu giữ Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Đạt; Wuziyu, 20 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đang làm nhiệm vụ vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị tại sòng bạc (với mức lương 1.600 NDT/tháng) để tiến hành điều tra, xử lý.

Ngoài ra, lực lượng kiểm tra còn tạm giữ 1 số giấy tờ có liên quan tới hoạt động tổ chức đánh bạc tại đây, trong đó bản hợp đồng hợp tác kinh doanh số 003/HTKD-HĐ của 2 công ty. Hợp đồng cho thấy, sòng bạc trá hình này cũng đã tính đến tình huống bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Hiện, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng đang hoàn thành hồ sơ ban đầu để chuyển cơ quan ANĐT tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.