Sòng bạc núp bóng dưới tiệm cắt tóc

Chiều 17-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước) cho biết vừa tạm giữ Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1976), Tô Thị Vân (sinh năm 1976), Tô Thị Tuyết (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Dương (SN 1987) và Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1986, cùng ngụ huyện Phú Riềng) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc.



Thông tin ban đầu, chiều 14-2, người dân sinh sống gần tiệm cắt tóc (thuộc thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, Bình Phước) do Tô Thị Tuyết làm chủ đã báo với cơ quan chức năng về việc tiệm cắt tóc này thực chất là một song bài núp bóng. Lập tức, Công an huyện Phú Riềng đã phối hợp Công an xã Long Hưng đột kích bắt quả tang các đối tượng trên đang đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 12 triệu đồng, hai ĐTDĐ và hai xe máy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.