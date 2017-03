Sòng bạc trong căn hộ hai lớp cửa 'làm khó' công an

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lê Thị Lộc An và bốn người khác để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Để phá sòng bài này, công an phải lập chuyên án, vất vả theo dõi nhiều ngày vì chủ nhà và con bạc có nhiều “chiêu” đối phó công an.



Chung cư nơi An tổ chức sòng bạc. Ảnh: VNE

Theo điều tra ban đầu, sau khi ly hôn, An thuê một căn hộ trong chung cư Tecco A ở phường Quang Trung, TP Vinh để ở và tổ chức đánh bạc. Để đối phó công an, mỗi lần các con bạc sát phạt chỉ khoảng 60 phút rồi giải tán. Khoảng 30-40 phút sau, các con bạc quay trở lại tiếp tục sát phạt.



Chủ nhà còn cho người túc trực ở cầu thang để báo khi có người lạ. Chủ sòng còn thường xuyên dòm chừng qua cửa sổ để canh công an. Chưa hết, căn hộ gồm hai lớp cửa gỗ và cửa sắt nên công an không thể tung cửa ập vào bắt quả tang sòng bạc.

Ban chuyên án “ém” quân nhiều lần, cuối tháng 10-2016, sau ba tháng theo dõi, khi một con bạc vừa hé cửa đi ra ngoài, hình sự liền ập vào, thu giữ 15 bộ bài, gần 120 triệu đồng...

Bước đầu An khai nhận, mỗi ván bài ăn thua từ 8 đến 10 triệu đồng và An thu tiền xâu. Số tiền này sẽ được An mua thuốc lá, thức ăn... phục vụ cho các con bạc. Công an đang mở rộng điều tra vụ án.