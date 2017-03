Sống bầy đàn bằng “nghề” cướp taxi

Từ cướp tài sản trên xe taxi...

Liên tiếp trong những tháng gần đây, hàng loạt vụ các lái xe taxi "khước từ rất khéo" mỗi khi được gọi chở khách tại khu vực ngã ba Trường Sơn, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, khiến các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an TP Hải Phòng quan tâm.

Kết quả xác minh cho thấy, một số lái xe, nhất là lái xe taxi của Công ty quốc tế Én Vàng (777999) không những đã bị một nhóm côn đồ dưới vai hành khách quỵt tiền cước, hành hung, mà còn bị chúng cướp sạch tài sản. Tuy nhiên, các lái xe trên do sợ bị trả thù nên đều không dám trình báo, tố giác tội phạm với cơ quan Công an.

Sau khi tiến hành rà soát, các trinh sát trong đội thấy nổi lên một nhóm gồm 5 đối tượng do Nguyễn Minh Hiệp (tức Hiệp "gà"), 24 tuổi, ở số 18/109 Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng cầm đầu. Đàn em của Hiệp "gà" gồm các tên: Bùi Văn Huy, 24 tuổi, ở tổ 4, khu 2, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An; Nguyễn Văn Thắng, 17 tuổi, ở thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn và Hoàng Thị Duyên, 17 tuổi, ở xã Trường Thành, cùng huyện An Lão, Hải Phòng.



Một số đối tượng và tang vật vụ án.

Đây là những đối tượng sớm bỏ học, tụ tập chơi bời trác táng. Chúng thuê nhà trọ ở khu vực ngã ba Trường Sơn, sống với nhau theo kiểu bầy đàn và chuyên hoạt động cướp tài sản lấy tiền ăn chơi.

Để đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm này, Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án và giao cho Đội 2 triển khai kế hoạch phá án. Tài liệu điều tra còn cho thấy, chính Hiệp "gà" và Bùi Văn Huy đã cùng Nguyễn Đức Hà, 26 tuổi, ở số 19/83 Văn Cao, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản xe taxi Én Vàng vào ngày 26/6 tại thôn Khúc Giản, thị trấn An Lão. Ngoài ra, chúng còn thực hiện một số vụ cướp tài sản khác trên địa bàn TP Hải Phòng.

Đến chuyển "nghề" đòi nợ thuê

Quá trình điều tra phá án, các trinh sát, điều tra viên cũng đã làm rõ: Băng nhóm tội phạm do Hiệp "gà" cầm đầu còn có mối quan hệ rất chặt chẽ với Trần Quốc Hùng, 40 tuổi, ở tổ 7, phường Quán Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tên Hùng có nhiều tiền sự và từng bị TAND TP Thái Nguyên tuyên phạt 12 tháng tù về tội đánh bạc. Hiện y là chủ một tiệm cầm đồ. Đáng nói, tại đây người lương thiện đến rất ít, chủ yếu khách hàng tới để cầm cố đồ hoặc vay nóng, đồng thời đều là những đối tượng có nhân thân phức tạp.

Nhằm tạo uy thế trong giới giang hồ ở Thái Nguyên, Trần Quốc Hùng nhắn tin cho băng nhóm của Hiệp "gà", ngày 23/7 lên Đông Anh, TP Hà Nội để gặp nhau "đàm đạo". Bùi Văn Huy được Hiệp "gà" giao thay cả nhóm làm nhiệm vụ này đã bắt một chiếc taxi Én Vàng, BKS 16N-5550 do anh Nguyễn Huy Hiệu điều khiển.

Khởi hành, tên Huy bắt lái xe tháo dỡ hết thiết bị liên lạc bộ đàm và khống chế nạn nhân suốt 24/24 giờ trong ngày. Tại Đông Anh, Hùng và Huy bàn bạc cùng thành lập "công ty" đòi nợ thuê. Vì là việc "lớn", nên 3h00' ngày 25/7, Huy liền quay về Hải Phòng đón Hiệp "gà" lên để bàn tiếp và không quên mang theo 2 kiếm, 1 lựu đạn mỏ vịt.

Khi gặp nhau, Hùng yêu cầu Hiệp "gà" lên ngay Thái Nguyên, ra tay cho một vụ đòi nợ thuê. Trước bộ mặt đằng đằng sát khí của chúng, con nợ đã phải nhanh chóng thanh toán sòng phẳng. Thấy làm việc với đối tác Trần Quốc Hùng suôn sẻ, hơn nữa công việc này đối với băng nhóm của y là tương đối… nhẹ nhàng, Hiệp "gà" quyết định tham gia "dự án" thành lập "công ty" đòi nợ thuê.

Ngay đêm 25/7, y quyết định quay về Hải Phòng đầu tư mua súng. Trước khi về, y được Trần Quốc Hùng đưa cho 2 triệu. Tại Hải Phòng, thông qua Hoàng Văn Học (tức Học "trọc"), 26 tuổi, ở thôn Côn Lĩnh, xã Chiến Thắng, huyện An Lão môi giới, Hiệp "gà" mua của Phạm Quang Thanh, 34 tuổi, ở xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải với giá 4 triệu đồng rồi sau đó quay ngược lại Thái Nguyên.

Với tính chất, quy mô và phương thức liên kết băng nhóm hết sức nguy hiểm cho tình hình ANTT, Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch phá án.

Chặn tay tội ác

Nhận được nguồn tin nhóm tội phạm do Hiệp "gà" cầm đầu chuẩn bị nhiều vũ khí lên Thái Nguyên gây án, các trinh sát Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an TP Hải Phòng xiết chặt cự ly giám sát đối tượng. Lúc này, lực lượng Công an đã có đủ điều kiện bắt Hiệp "gà" cùng đồng bọn trước khi chúng nổ súng gây án.

Song, đề phòng tình huống trên đường đi cả bọn có thể còn tiếp tục đón thêm đồng bọn, Ban chuyên án chỉ đạo triển khai "phương án hai", phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên đón lõng nhóm đối tượng tại TP Thái Nguyên. Quả nhiên, Hiệp "gà" đã rẽ về huyện An Lão đón Hoàng Thị Duyên và Nguyễn Văn Thắng cùng đi.

Lực lượng trinh sát không một phút lơi lỏng mục tiêu, thông tin liên lạc giữa công an Hải Phòng và Thái Nguyên cũng được kết nối liên tục.

Đúng 22h00' ngày 27/7, khi các đối tượng tập hợp đầy đủ tại nhà Trần Quốc Hùng, ở phường Quán Triều, TP Thái Nguyên, các mũi trinh sát của Công an 2 tỉnh, thành phố từ các vị trí phục kích xuất hiện. Cả 8 đối tượng đang chuẩn bị thực hiện một phi vụ đòi nợ thuê khác hoàn toàn bị bất ngờ, không kịp trở tay.

Tang vật thu tại chỗ gồm 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 7 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng; 2 kiếm, 1 lựu đạn mỏ vịt, 1 khối thuốc nổ tự chế và một số tang vật khác. Qua sàng lọc, lực lượng Công an đưa 5 đối tượng gồm: Hiệp "gà", Hoàng Thị Duyên, Bùi Văn Huy, Nguyễn Văn Thắng và Trần Quốc Hùng về Hải Phòng để tiến hành điều tra.

Mở rộng án, hồi 10h00' ngày 29/7, các trinh sát Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an Hải Phòng, đã bắt gọn Học "trọc" và Phạm Quang Thanh, khi chúng đang thanh toán khoản tiền mua bán súng. Toàn bộ băng nhóm tội phạm nguy hiểm ở Hải Phòng do Hiệp "gà" cầm đầu, liên kết với đối tượng ở Thái Nguyên, cùng đường dây mua bán vũ khí trái phép đã sa lưới.



Theo Q.Phòng - Văn Thịnh (CAND)