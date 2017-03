Sử dụng định vị, 'hiệp sĩ' bắt nhóm chuyên móc túi

Ngày 26-6, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ bốn nghi can thuộc một băng nhóm chuyên móc túi trộm tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 25-6, anh Nguyễn Xuân Linh (27 tuổi, quê Thanh Hóa) đến khu vực quầy vé của sân banh Gò Đậu (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mua vé xem trận bóng thì bị móc túi lấy mất iPhone 6S. Nạn nhân báo sự việc cho nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Võ Thanh Quốc, Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Công Nguyên (Đội PCTP Bình Dương).



Nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương cùng công an đưa các nghi can về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ.

Ngay sau đó nhóm “hiệp sĩ” dùng tín hiệu định vị của chiếc điện thoại bị mất xác định đang ở trên TP.HCM. Qua kiểm tra xác định chiếc iPhone 6S của nạn nhân đang trong một quán cà phê ở đường D5 (phường 25, quận Bình Thạnh). “Hiệp sĩ” vào quán này thì thấy một nhóm bốn người ngồi uống nước. Trong đó, có những đối tượng từng đến Bình Dương móc túi khu vực chùa Bà (TP Thủ Dầu Một) từng bị “hiệp sĩ” Hải bắt.





11 chiếc điện thoại thu giữ của nhóm móc túi.

Nhóm “hiệp sĩ” giữ các nghi can đồng thời gọi điện thoại cho Công an TP Thủ Dầu Một và Công an phường 25 (quận Bình Thạnh) phối hợp đưa về trụ sở làm việc. Các nghi can khai tên Nguyễn Văn Bình (55 tuổi, quê Cần Thơ), Phạm Văn Minh (51 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thanh Hải (53 tuổi, quê Cần Thơ), Đỗ Văn Đảnh (53 tuổi, quê Đồng Tháp).



Theo thông tin ban đầu, nhóm này đã đến sân banh Gò Đậu móc rất nhiều điện thoại. Công an thu giữ được 11 điện thoại, trong đó có chiếc iPhone 6S của anh Linh.